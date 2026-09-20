У оквиру мјере подршке за куповину горива исплаћено 10 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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На основу мјере директне подршке грађанима приликом куповине горива из буџета Републике Српске исплаћено је око 10 милиона КМ, а Министарство трговине и туризма Српске континуирано прати кретања на тржишту нафтних деривата, речено је Срни у овом министарству.
У Министарству су истакли да ограничавање маржи и директна подршка приликом куповине горива остају међу кључним мјерама чији је циљ ублажавање посљедица раста цијена, заштита животног стандарда грађана и очување стабилности снабдијевања.
Из Министарства су подсјетили да су Уредбом о одређивању марже приликом формирања цијена нафтних деривата, која је на снази од априла 2021. године, прописане максималне марже од 0,06 КМ по литру у велепродаји и 0,25 КМ по литру у малопродаји.
"Ово ограничавање представља један је од кључних механизама дјеловања на домаћем тржишту, јер се на тај начин директно спречава да повећање трговачких маржи буде додатни фактор раста малопродајних цијена", рекли су у Министарству.
Осим контроле маржи, Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата, којом је грађанима, привредним субјектима и самосталним предузетницима омогућено умањење цијене безоловног бензина и дизел-горива за 0,10 КМ по литру на свим бензинским пумпама које учествују у реализацији ове мјере.
"Примјена ове мјере започела је 15. априла, а њено важење тренутно је продужено до 15. октобра. Уговор о учешћу потписало је 45 привредних субјеката који обухватају укупно 281 бензинску пумпну станицу, чиме је ова врста помоћи учињена доступном широм Републике Српске", истакли су у Министарству.
Из ресорног министарства су навели да ће о евентуалном новом продужењу мјере након 15. октобра бити одлучено у наредном периоду, на основу даљих кретања и анализе стања на тржишту.
Из Министарства су напоменули да мјере нису ограничене само на тржиште нафтом и нафтним дериватима, већ је на снази и Одлука којом су до 31. децембра 2026. године ограничене максималне марже у велепродаји и малопродаји за одређене основне производе и лијекове.
Максимална маржа од шест одсто у велепродаји и осам одсто у малопродаји прописана је за низ производа значајних за свакодневни живот грађана, међу којима су уље, со, млијеко, јогурт, брашно, хљеб, шећер, храна за бебе, пелене и одређени хигијенски производи, док су за лијекове дефинисане максималне марже од осам одсто у велепродаји и 20 одсто у малопродаји.
"Уз све наведене мјере усмјерене на контролу и стабилизацију цијена, Министарство трговине и туризма и Влада Републике Српске ове године су обезбиједили 1.000 тона брашна за најугроженије категорије становништва", навели су из Министарства
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