Шобот: УКЦ и нова требињска болница радиће на обезбјеђивању станова за млади кадар

Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски клинички центар Републике Српске и Болница "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар" Требиње продубиће сарадњу на пољу неурохирургије, ортопедије и радиће на развоју кардиологије, као и на пројекту изградње станова за младе љекаре, како у Бањалуци, тако и у Требињу, изјавио је директор УКЦ-а Никола Шобот.
Шобот је након састанка са директором требињске Болнице Недељком Ламбетом истакао да сала за интервентну кардиологију функционише, и то фантастично, те додао да је урађен читав низ интервенција захваљујући овом виду сарадње.
Што се тиче кардиохирургије, Шобот је рекао да је то веома велики и озбиљан пројекат, који тражи времена, те истакао да се у том правцу не треба превише залијетати.
"Сигурно да ћемо одлучити када и како, али да бисмо дотле дошли, пред нама је пуно посла", рекао је Шобот новинарима у Требињу.
Када је ријеч о станоградњи за медицински кадар, он је истакао да су се током заједничког рада ове двије здравствене установе изродиле идеје које су у ширем контексту добре за здравство Републике Српске.
"И управо на тим темељима дошли смо до заједничког пројекта који ће се спровести како у Требињу, тако и у Бањалуци, а представља изградњу објеката и станоградње за дефицитарне кадрове и младе брачне парове, младе љекаре учешћем болнице у Требињу и УКЦ-а", рекао је Шобот.
Он је нагласио да ће се настојати да се обезбиједе стамбене јединице за дефицитаран кадар и за све младе љекаре који су неопходни друштву и Републици Српској.
Према његовим ријечима, то је пројекат који је пред овим здравственим установама, којим се показује брига за цјелокупни здравствени систем Републике Српске.
Шобот је најавио отварање нових 550 паркинг-мјеста у гаражи УКЦ-а, те додао да се у Бањалуци очекују мање гужве око болнице, преноси Срна.
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