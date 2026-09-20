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Најавио кандидатуру за предсједника Аустрије и изјавио: БиХ треба да иде у НАТО, бомбардовање Београда оправдано

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20.09.2026 12:34

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Најавио кандидатуру за предсједника Аустрије и изјавио: БиХ треба да иде у НАТО, бомбардовање Београда оправдано
Фото: Printscreen/X

Промотер нове мапе БиХ Гинтер Фелингер најавио је кандидатуру за предсједника Аустрије и поручио да БиХ треба да постане дио ЕУ и НАТО, и да је бомбардовање Београда било оправдано, поредећи тај чин савезничким бомбардовањем нацистичких упоришта у Другом свјетском рату.

"Дипломате не раде добар посао. Имамо рат у Европи и нисмо ријешили проблеме на Балкану. Одлучио сам да искористим своје искуство економисте да говорим јавно у циљу покретања дипломатске акције да имамо напредак на Балкану. Нисам срећан што је БиХ заглављена и не прикључује се Европској унији и НАТО. Онда држављани БиХ дођу у Беч. Добродошли су, примили смо их хиљаде јер ситуација у БиХ није добра. Али волио бих да они буду срећни у БиХ и да тамо остану. Имам конкретне приједлоге и директан сам. БиХ треба да буде дио ЕУ и да буде члан НАТО", рекао је Фелингер.

Гинтер Фелингер

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Аустријски активиста нашој јавности познат је по бројним провокацијама које се тичу НАТО бомбардовања Србије, као и срамном захтјеву да се уклони споменик жртвама, јер, по његовим ријечима, представља "мрско извртање чињеница".

Нова мапа БиХ

Федерални медији са одушевљењем су прихватили нову мапу БиХ коју је промовисао Фелингер. Њоме је предвиђено укидање ентитета и формирање 10 регија, што је прихваћено и од стране Хрватског народног вијећа, а Фелингер је позван да говори за федералне медије.

"Доста грађана БиХ живи у Аустрији, знате да ми имамо девет савезних држава. То је таква организација. Ми смо фокусирани на развој економских и друштвених политика. Све то се води на савезном нивоу, док савезне државе се браве другом врстом политика на нижем нивоу", објашњавао је Фелингер.

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Подијели:

Тагови :

Гинтер Фелингер

НАТО бомбардовање

Београд

Аустрија

НАТО

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