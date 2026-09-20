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Сукоби са полицијом на скупу подршке командантима ОВК

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20.09.2026 11:01

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Сукоби са полицијом на скупу подршке командантима ОВК
Фото: Facebook/printscreen

Док су масовна окупљања албанске дијаспоре у Минхену и Келну протекла мирно, протести у Штутгарту поводом пресуде лидерима бивше ОВК прерасли су у немире у којима су морале да интервенишу њемачке специјалне јединице.

Хиљаде Албанаца преплавиле су велике градове широм Њемачке како би протестовале због одлуке Специјалног суда против лидера ОВК.

Док су у појединим градовима, попут Келна и Минхена, протести протекли без иједног инцидента, исто се не може рећи и за Штутгарт.

Извори портала ИндексОнлине са лица мјеста наводе да је на протесту била неопходна интервенција специјалних јединица њемачке полиције. То је резултирало хапшењем неколико демонстраната.

(Глас Српске)

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Тагови :

Протести

Сукоб

Полиција

ОВК

Штутгарт

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