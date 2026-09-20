Сукоби са полицијом на скупу подршке командантима ОВК

Аутор:АТВ редакција
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Док су масовна окупљања албанске дијаспоре у Минхену и Келну протекла мирно, протести у Штутгарту поводом пресуде лидерима бивше ОВК прерасли су у немире у којима су морале да интервенишу њемачке специјалне јединице.
Хиљаде Албанаца преплавиле су велике градове широм Њемачке како би протестовале због одлуке Специјалног суда против лидера ОВК.
Док су у појединим градовима, попут Келна и Минхена, протести протекли без иједног инцидента, исто се не може рећи и за Штутгарт.
Извори портала ИндексОнлине са лица мјеста наводе да је на протесту била неопходна интервенција специјалних јединица њемачке полиције. То је резултирало хапшењем неколико демонстраната.
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