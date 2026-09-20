Скривала доказе о случајевима убистава и силовања: Стигла је казна!

Аутор:АТВ редакција
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Бивша форензичарка америчког Бироа за истраге Колорада (ЦБИ) Ивон „Миси“ Вудс осуђена је на десет година затвора због манипулисања ДНК подацима у кривичним предметима, међу којима су били случајеви убистава, сексуалног насиља и разбојништава.
Вудс, која је готово три деценије радила као форензичка аналитичарка, у јуну је признала кривицу за четири кривична дјела – рачунарски криминал, кривоклетство, фалсификовање и покушај утицаја на службено лице. Казну јој је 8. септембра изрекао судија Ендру Поланд у округу Џеферсон у Колораду.
ЦБИ је након откривања неправилности прегледао Вудсин рад и утврдио проблеме у 1.045 кривичних предмета. Вудс је током 29 година рада у лабораторији радила на више од 10.000 случајева.
Према тужиоцима, мијењала је или изостављала ДНК податке, прескакала прописане кораке и на друге начине манипулисала лабораторијским записима како би брже обрађивала предмете. Посљедица је била да полиција и тужиоци у неким случајевима нису добили потпуну слику онога што су ДНК тестови заправо показивали.
Колорадо јавно радио наводи да је више од 400 предмета које је Вудс обрађивала било повезано са сексуалним нападима. Тужиоци су на изрицању казне описали случајеве у којима је количина пронађеног мушког ДНК била умањена или изостављена из извјештаја.
Тужилац Дарен Кафка пред судом је навео десет конкретних предмета како би показао посљедице Вудсиног поступања.
Међу њима су били случајеви сексуалног напада на четворогодишњу дјевојчицу у Пуеблу, 88-годишњу жену те пријављеног силовања у Националном парку Роки Маунтин.
Према наводима тужилаштва, Вудс је у тим предметима пронашла мушки ДНК, али га није исправно приказала у коначним лабораторијским налазима.
Вудс се на суду извинила жртвама, њиховим породицама и колегама те признала да су због њених одлука неке могућности за даљу истрагу можда изгубљене.
Скандал је већ довео до укидања најмање једне пресуде за убиство.
Мајкл Кларк осуђен је 2012. године на доживотни затвор због убиства Мартија Гришама у Болдеру 1994. године. Вудс је анализирала ДНК доказе коришћене на његовом суђењу.
Након што је откривен скандал у ЦБИ-ју, дио доказа поново је тестиран у независној лабораторији. Тужилаштво округа Болдер затим је у априлу 2025. године затражило укидање Кларкове пресуде, што је суд и учинио. Након више од 12 година затвора пуштен је уз кауцију. Тужилаштво је касније одлучило да му поново суди.
Посебно је проблематично што неправилности нису откривене одједном.
Интерна истрага показала је да су се питања о Вудсином раду појављивала још 2014. године, а поново и неколико година касније. Упркос томе, наставила је да ради као једна од важнијих ДНК аналитичарки ЦБИ-ја.
Кључни проблем коначно је откривен 2023. године током пројекта у лабораторији, када су у једном предмету уочени недостајући подаци. Вудс је убрзо стављена на административно одсуство, а затим је отишла у пензију.
Скандал је присилио ЦБИ на поновно тестирање великог броја доказа и преиспитивање поступака у лабораторији. Колорадо је већ потрошио милионе долара на нова тестирања, а адвокати и тужиоци поново отварају предмете у којима је Вудс учествовала.
ЦПР наводи да би се посљедице могле осјећати још годинама јер се њени налази не преиспитују само у предметима у којима је утврђена конкретна манипулација, већ одбране доводе у питање и њен рад у другим случајевима.
Судија Поланд приликом изрицања казне нагласио је да је у средишту случаја повјерење које правосудни систем мора имати у форензичке аналитичаре, посебно када њихови налази могу одлучити хоће ли неко бити осуђен или ослобођен.
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