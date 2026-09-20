Хорор у Јужној Африци: У само два мјесеца пронађено девет мртвих жена, сумња се на серијског убицу

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Јоханесбургу суочава се с изузетно озбиљном ситуацијом након што је у околини овог града у протекла два мјесеца пронађено девет мртвих жена, што је изазвало панику и основану сумњу да подручјем хара серијски убица.
Посљедњи случај забиљежен је у четвртак у Екурхуленију, источно од Јоханесбурга, гдје је пронађено тијело девете жртве. Тијело жене, за коју се процјењује да је имала око 30 година, пронашао је пролазник у близини једног градилишта.
Локални полицијски истражитељ Фред Кекана потврдио је бруталност злочина.
"Жртва је имала видљиву убодну рану у предјелу кука, а грло јој је било пререзано", изјавио је Кекана, упутивши оштро упозорење грађанима да фотографије убијене жене не дијеле на друштвеним мрежама. Полиција тиме настоји спријечити ширење панике у заједници, али и онемогућити друге да имитирају ове злочине.
Због алармантног низа убистава, јужноафричка полиција ангажовала је мултидисциплинарни тим стручњака. Премијер провинције Гаутенг, Панyаза Лесуфи, обавијестио је јавност да су истражитељи већ постигли одређени напредак у два од прва три случаја. Ипак, није желио износити детаље, апелујући на јавност да пружи полицији потребно вријеме за прикупљање доказа.
Надлежни органи интензивно истражују повезаност међу свим случајевима, а раније је саопштено да су сличности међу првих осам убистава "довољно забрињавајуће" да би се издало званично упозорење грађанима. Ова трагична серија поново је отворила дубоке ране и покренула жестоке дебате о стопи бруталног криминала и насиљу над женама у Јужноафричкој Републици.
Поводом кризе огласила се и организација "Мисинг ин Соутхерн Африка", која је апеловала на грађане да реакцију не одгађају.
"Не постоји никакав период чекања прије пријаве нестале особе. Оног тренутка када посумњате да је неко нестао, одмах то пријавите полицији", поручили су из ове организације.
Међу становништвом влада огромна несигурност, посебно у насељу Давн Парк, гдје је убица напао посљедњи пут.
"Вјерујем да ће нам влада помоћи и ухапсити особу која је починила сва ова убиства, јер постојећа ситуација постаје неиздржива. Немамо појма шта ће се сљедеће догодити", изјавио је мјештанин Номгкуибело Тсксабалала, преноси Кликс
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