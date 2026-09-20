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Жељко Обрадовић: "Црно-бијели имају квалитет за Евролигу, можда..."

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20.09.2026 09:21

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Жељко Обрадовић: "Црно-бијели имају квалитет за Евролигу, можда..."
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Први пехар по повратку у Атину, додуше онај "пријатељског" карактера, освојио је Жељко Обрадовић у суботу, пошто је његов Панатинаикос у "ОАКА Арени" био бољи од ПАОК-а 87:81.

Послије утакмице, јавности се обратио и бивши тренер Партизана, који је на турниру заузео треће мјесто, послије убједљиве представе против Бурга у суботу. Обрадовић је исхвалио црно-бијеле, али оне из Солуна.

"Била је то добра битка. Видио сам много играча који су се борили за сваку лопту, исто и из противничког тима. Била је то добра утакмица. Можда је била пријатељска, али нам је дала прилику да видимо неке ствари. ПАОК већ има квалитет екипе Евролиге. Можда ове године нису у такмичењу, али сам сигуран да ће бити сљедеће године. За нас је то била веома добра утакмица, непосредно прије почетка сезоне, пише Телеграф.

Пожалио се на повреде и рекао да неке ствари морају да се поправе.

"Тренинг је једно, али играње утакмица је сасвим друго. Морамо да поправимо много ствари. Нажалост, имамо много играча ван терена, али играчи су се борили и то је најважније. Морамо да наставимо да се боримо, шта год да се деси.

Истиче да тим није још спреман.

"Нисмо спремни. Имали смо седам тренинга са десет играча. То су различити тренинзи, нема промјена. Имаћемо још три тренинга пре почетка сезоне. Утакмице су другачије. Желимо више енергије и концентрације", рекао је Жељко Обрадовић.

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Тагови :

Жељко Обрадовић

кошарка

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