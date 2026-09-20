Поново избори у Њемачкој, велики тест за Фридриха Мерца

Аутор:АТВ редакција
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Грађани у Њемачкој данас излазе на изборе у савезним државама Мекленбург-Западној Померанији, гдје према истраживању највећу подршку има Социјалдемократска партија Њемачке (СПД), и у Берлину, гдје највећу подршку према анкетама има странка Љевица.
Истраживања јавног мњења показују да ће Демохришћанска унија (ЦДУ) њемачког канцелара Фридриха Мерца на изборима у Мекленбург-Западној Померанији једва прећи цензус, док ће на изборима у савезној држави Берлин бити на другом мјесту по подршци грађана, иза СПД-а, преноси Ројтерс.
Мало је вјероватно да ће Алтернатива за Њемачку (АфД) поновити побједу коју је остварила на изборима у Саксонији-Анхалту 6. септембра, али се очекује да ће резултати у Мекленбург-Западној Померанији, углавном руралној савезној држави на некадашњем комунистичком истоку, и у Берлину истаћи огроман напредак који је та странка остварила посљедњих година.
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Анкете: ЦДУ једва изнад цензуса уочи избора
За њемачког канцелара Фридриха Мерца, чија је популарност према најновијим анкетама пала на свега 14 одсто, овај резултат представља још један у низу удараца који су изазвали све веће сумње унутар његове конзервативне ЦДУ у погледу тога да ли он може да настави да предводи странку.
У савезној држави Мекленбург-Западна Померанија, ЦДУ ће вјероватно забиљежити најлошији изборни резултат у својој историји, а према најновијем истраживању јавног мњења које је у петак спровела организација Вален (Forschungsgruppe Wahlen), та странка има подршку од само шест одсто и пријети јој опасност да не пређе цензус који је неопходан за улазак у покрајински парламент.
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Према истраживању агенције Вален, Социјалдемократска партија Њемачке (СПД) први пут послије више мјесеци има већу подршку од АфД-а у Мекленбург-Западној Померанији, од 37 одсто, у односу на 36 одсто колико има АфД.
Крајње љевичарска странка Љевица (Дие Линке) има девет одсто подршке, а еколошки оријентисани Зелени пет одсто, што је тачно на граници цензуса за улазак у парламент.
За Берлин је истраживање Валена показало да је крајње љевичарска Љевица претекла ЦДУ и да постоји могућност да угрози власт конзервативаца над градоначелничком функцијом у кампањи која је била усмјерена на питање приступачности становања.
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Ипак, чак и у либералном Берлину, АфД је забиљежио значајан раст и избио на треће мјесто по подршци грађана, показују истраживања.
Најновије истраживање показује да Љевица у Берлину има 22 одсто подршке, ЦДУ 20 одсто, Зелени 15 одсто, а СПД 12 одсто.
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