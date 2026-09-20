Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

Аутор:АТВ редакција
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Сњежана Новаковић Бурсаћ прозвала је Бранка Бланушу и Маринка Божовића због, како тврди, њиховог ћутања на случајеве напада и притисака на Србе због истицања националних симбола и идентитета у Федерацији БиХ.
Новаковић Бурсаћ је поручила да се у БиХ поново свједочи кампањама мржње, позивима на бојкот производа, али и отказима људима због јавног изражавања личних осјећања, националне и вјерске припадности.
Према њеним ријечима, такве појаве погађају припаднике српског народа и све више попримају систематски карактер, због чега сматра да Република Српска мора имати системски одговор.
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Посебно је прозвала Бланушу и Божовића, наводећи да као људи који претендују на најважније функције не би смјели да ћуте о овим питањима.
"Док с једне стране гледамо хистерију у дијелу Федерације БиХ због истицања српских националних симбола, с друге стране наша опозиција – врли кандидати за најважније националне функције, Бранко Блануша и Маринко Божовић – срамежљиво и снисходљиво ћуте у већ етаблираном моделу понашања 'да се не замјеримо'" навела је Новаковић Бурсаћ.
Она је оцијенила да ћутање у ситуацијама када се, како каже, напада право једног народа да истиче своје симболе и показује национални и вјерски идентитет, не може бити представљено као неутралност.
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"То је бјежање од сопственог народа и одговорности да се стане иза основних права и слобода", поручила је.
Новаковић Бурсаћ сматра да се од оних који желе да обављају најважније функције очекује да јавно реагују када сматрају да су угрожена права народа који представљају.
"Ћутање на прогон сопственог народа није позив на правду, него управо супротно – дубока неправда, срамота и кукавичлук", закључила је Новаковић Бурсаћ.
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