Logo

Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 10:36

Коментари:

11
Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?
Фото: ATV, Srna

Сњежана Новаковић Бурсаћ прозвала је Бранка Бланушу и Маринка Божовића због, како тврди, њиховог ћутања на случајеве напада и притисака на Србе због истицања националних симбола и идентитета у Федерацији БиХ.

Новаковић Бурсаћ је поручила да се у БиХ поново свједочи кампањама мржње, позивима на бојкот производа, али и отказима људима због јавног изражавања личних осјећања, националне и вјерске припадности.

Према њеним ријечима, такве појаве погађају припаднике српског народа и све више попримају систематски карактер, због чега сматра да Република Српска мора имати системски одговор.

Маријана Мочевић

Друштво

"Вријеђали су мене и мог мртвог оца" Још један отказ Србима у ФБиХ због објаве на друштвеним мрежама

Посебно је прозвала Бланушу и Божовића, наводећи да као људи који претендују на најважније функције не би смјели да ћуте о овим питањима.

"Док с једне стране гледамо хистерију у дијелу Федерације БиХ због истицања српских националних симбола, с друге стране наша опозиција – врли кандидати за најважније националне функције, Бранко Блануша и Маринко Божовић – срамежљиво и снисходљиво ћуте у већ етаблираном моделу понашања 'да се не замјеримо'" навела је Новаковић Бурсаћ.

Она је оцијенила да ћутање у ситуацијама када се, како каже, напада право једног народа да истиче своје симболе и показује национални и вјерски идентитет, не може бити представљено као неутралност.

Маријана Мочевић Игор Додик

Република Српска

Игор Додик: Посла ће бити, Маријана неће остати сама

"То је бјежање од сопственог народа и одговорности да се стане иза основних права и слобода", поручила је.

Новаковић Бурсаћ сматра да се од оних који желе да обављају најважније функције очекује да јавно реагују када сматрају да су угрожена права народа који представљају.

"Ћутање на прогон сопственог народа није позив на правду, него управо супротно – дубока неправда, срамота и кукавичлук", закључила је Новаковић Бурсаћ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Маријана Мочевић

Сњежана Новаковић Бурсаћ

Маринко Божовић

Бранко Блануша

Коментари (11)

Прочитајте више

Новаковић Бурсаћ: Oчекујемо побједу на свим нивоима

Република Српска

Новаковић Бурсаћ: Oчекујемо побједу на свим нивоима

16 ч

0
"Подржати Цвијановић, вријеме да се Комисија за очување националних споменика врати у законске оквире"

БиХ

"Подржати Цвијановић, вријеме да се Комисија за очување националних споменика врати у законске оквире"

2 мј

0
Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

БиХ

Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

2 мј

0
Бурсаћ Новаковић: ИДДЕЕА незаконито поступа и противправно прошируе овлашћења

Република Српска

Бурсаћ Новаковић: ИДДЕЕА незаконито поступа и противправно прошируе овлашћења

3 мј

0

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Највећи потенцијал Српске - људи"

3 ч

4
предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Не интересује нас БиХ и не треба нам тутор

3 ч

4
Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

Република Српска

Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

15 ч

1
Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима

Република Српска

Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

42

Претпродаја карата до 20. октобра

13

38

Распад Велике Британије: Три захтјева за разлаз са круном

13

31

Освештан Храм Христа Спаситеља у Доњем Брезику

13

30

Трагедија у комуналном: Млади Томислав преминуо након несреће на послу

13

20

Нападнут Петер Мађар, објављен снимак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима