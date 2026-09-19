Игор Додик: Посла ће бити, Маријана неће остати сама

Зато што се не стиди свог оца који је дао живот за Републику Српску. Зато што носи своје име, свој идентитет и своју вјеру усправно, рекао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

"И добила је отказ. Уз пријетње. Уз вријеђање њеног мртвог оца. Уз колеге које су се окренуле против ње не зато што је погријешила, него зато што је Српкиња", навео је Игор Додик.

Нагласио је да ово није инцидент.

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"Ово је дио намјере да се новој генерацији Републике Српске одузме идентитет - да се младим Србима и Српкињама стави до знања да ће, ако се не одрекну свог поријекла, своје заставе и својих мртвих, остати без посла, без прихода и без мјеста у друштву", истакао је Игор Додик.

Навео је да је темељ тог идентитета Одбрамбено-отаџбински рат и борци који су у њега уградили своје животе.

"Управо зато је на удару - јер ко сломи однос према прецима, сломио је и будућност. Маријана, твој отац није стварао Републику Српску да би његова ћерка данас сагињала главу пред онима који су пуцали на њега. И нећеш је сагињати. За тебе ће бити посла. Лично ћу се заложити да ти посао буде обезбијеђен - овдје, у Републици Српској, гдје се застава Србије не склања, гдје се шајкача не скида и гдје се борци не заборављају. Када нападну једног зато што је Србин, цела Република Српска мора стати уз њега. А уз Маријану - стојимо. Сви", закључио је Игор Додик.