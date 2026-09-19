Logo

Игор Додик: Посла ће бити, Маријана неће остати сама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
19.09.2026 17:06

Коментари:

3
Игор Додик: Посла ће бити, Маријана неће остати сама
Фото: Srna, ATV

Маријана Мочевић, студент Факултета безбједносних наука у Бањалуци и дијете погинулог борца Војске Републике Српске, добила је отказ у фирми у Федерацији БиХ. Знате због чега? Зато што је на свом профилу подијелила објаве са заставом Србије, са шајкачом и са симболима антифашистичке борбе српског народа.

Зато што се не стиди свог оца који је дао живот за Републику Српску. Зато што носи своје име, свој идентитет и своју вјеру усправно, рекао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

"И добила је отказ. Уз пријетње. Уз вријеђање њеног мртвог оца. Уз колеге које су се окренуле против ње не зато што је погријешила, него зато што је Српкиња", навео је Игор Додик.

Нагласио је да ово није инцидент.

Маријана Мочевић

Друштво

"Вријеђали су мене и мог мртвог оца" Још један отказ Србима у ФБиХ због објаве на друштвеним мрежама

"Ово је дио намјере да се новој генерацији Републике Српске одузме идентитет - да се младим Србима и Српкињама стави до знања да ће, ако се не одрекну свог поријекла, своје заставе и својих мртвих, остати без посла, без прихода и без мјеста у друштву", истакао је Игор Додик.

Навео је да је темељ тог идентитета Одбрамбено-отаџбински рат и борци који су у њега уградили своје животе.

"Управо зато је на удару - јер ко сломи однос према прецима, сломио је и будућност. Маријана, твој отац није стварао Републику Српску да би његова ћерка данас сагињала главу пред онима који су пуцали на њега. И нећеш је сагињати. За тебе ће бити посла. Лично ћу се заложити да ти посао буде обезбијеђен - овдје, у Републици Српској, гдје се застава Србије не склања, гдје се шајкача не скида и гдје се борци не заборављају. Када нападну једног зато што је Србин, цела Република Српска мора стати уз њега. А уз Маријану - стојимо. Сви", закључио је Игор Додик.

Подијели:

Тагови :

Маријана Мочевић

Игор Додик

Коментари (3)

Прочитајте више

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Мржњу у ФБиХ сваки дан претачу у агресију

1 д

5
министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Грађани Српске и ФБиХ платили високу цијену Крњићевих опструкција

2 д

0
Пензионер, старац, руке

БиХ

Датум овјере пресудан: Без овог документа пензионери у ФБиХ могу остати без примања

2 д

0
Стамбена зграда у изградњ у Бањалуци.

БиХ

Поврат ПДВ-а на прву некретнину "запео" у ФБиХ

3 д

0

Више из рубрике

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

Република Српска

Остојић: Мир, слобода и Република Српска су највеће вриједности

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је 35. годишњици од оснивања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде

Република Српска

Минић: Прва прњаворска лака пјешадијска бригада дала немјерљив допринос одбрани српског народа

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствује 35. годишњици од оснивања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде

Република Српска

Минић на обиљежавању 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде

3 ч

1
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

55

Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину

18

38

Бестселери: Посљедња турнеја

18

30

Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге

18

21

Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

18

12

Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима