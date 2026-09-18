Минић: Мржњу у ФБиХ сваки дан претачу у агресију

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да Република Српска мора да штити своје људе и покаже да неће толерисати притиске и увреде на националној основи, истичући да се однос према студенту не смије заснивати на мржњи као што је случај у Федерацији БиХ.
"Срећан сам да ми нисмо такви и не бисмо радили то дјетету, студенту. Они ту своју мржњу у ФБиХ сваки дан претачу у агресију, што је лоше. Мислим да сами себи штете и показују да било какав нормалан живот у државној, друштвеној или било каквој заједници не постоји", изјавио је Минић новинарима у Шековићима, поводом случаја Теодоре Дрињак која студије наставља у Бањалуци након притисака и увреда на националној основи током студирања у Сарајеву.
Минић каже да у ФБиХ величају некога ко је њима херој, без обзира на то што је та особа вршила злочине над Србима, али да се чак и на то из Републике Српске не одговара мржњом.
"И ту се разликујемо. Ми немамо мржњу. Ево, први ја немам мржње, али у сваком случају морамо схватити да морамо штитити наше људе и показати да то нећемо толерисати", поручио је Минић.
Након што је Срна објавила причу о студенту Теодори Дрињак са Пала, која је због дисциплинског поступка на факултету у Сарајеву одлучила да наставак студија потражи у Бањалуци, помоћ њеној породици пружили су народни посланик Ацо Станишић и организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Теодора Дрињак са Пала одлучила је да студирање настави на бањалучком Универзитету након што је против ње покренут дисциплински поступак по пријави Асоцијације студената и извјесног "Бењамина" због објаве на њеном налогу на друштвеним мрежама.
Да настави студирање у Бањалуци одлучила се након што је против ње на Грађевинском факултету Универзитета у Сарајеву покренут дисциплински поступак због објаве на њеном приватном налогу на друштвеним мрежама.
Она је објавила стих пјесме "Ђенерале" - "Нек` је твојој мајци хвала", исписан ћирилицом, што је засметало њеним дојучерашњим колегама.
(СРНА)
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