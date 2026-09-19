Минић: Прва прњаворска лака пјешадијска бригада дала немјерљив допринос одбрани српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је Прва прњаворска лака пјешадијска бригада Војске Републике Српске дала немјерљив допринос у одбрани Републике Српске и српског народа.
"Ово је једна од аутентичних бригада Војске Републике Српске, формирана прије самог почетка агресије и свега онога што се дешавало српском народу. Њено стварање био је одговор српског народа на страдања кроз историју", рекао је Минић новинарима у Прњавору након обиљежавања 35 година од формирања бригаде кроз коју је прошло 4.600 бораца.
Минић је истакао да је ова бригада прошла сва могућа ратишта, а да је њен ратни командант пуковник Владо Живковић познат по томе што никада није био даље од 500 метара од својих бораца и од прве линије.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је присуствовао обиљежавању 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) September 19, 2026
Премијер Минић је истакао да му је част што је био на обиљежавању, те да је ова бригада прошла сва могућа… pic.twitter.com/rBWKzAWCuf
"Све ово што можемо данас чути треба да пренесемо као културу сјећања на млађе генерације, да знају како се бранила Република Српска и како су њени храбри синови положили животе за нашу слободу. А на нама, који смо на одређеним политичким функцијама, је да дјелима, статусом бораца и свим оним што треба да се ради у Републици Српској, оправдамо њихову жртву", истакао је Минић.
Обиљежавање 35 година од оснивања Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде почело је данас у Спомен-храму на Вучијаку гдје је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Кроз Прву прњаворску лаку пјешадијску бригаду Војске Републике Српске током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је око 4.600 бораца, од којих је 240 погинуло, а 11 се и даље води као нестало преноси Срна.
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