Додик: Не интересује нас БиХ и не треба нам тутор

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да политика Републике Српске остаје јасна и да је не интересује БиХ, као и да ће можда само задржати пажњу на оној БиХ каква је установљена Дејтонским споразумом.
Додик је оцијенио да се то Бошњацима можда неће допасти, иако, како каже, не разумије како не схватају да је и за њих боље да управљају територијом коју објективно посједују, јер је боље на једном дијелу имати све него ништа на цијелој БиХ.
Он је истакао да су у Сарајеву, гледано историјски, увијек када су имали прилику испољили непријатељство према Србима.
"Деведесетих су истјерали Србе из Сарајева, а већ 30 година причају како смо ми лоши. Они не разумију да у Републици Српској не постоји ниједан човјек који не гледа са гнушањем те лицемјерне подвале о тобожњој љепоти суживота, у којем они настоје да буду већина", рекао је Додик за београдску "Политику".
Он је најавио да ће покушати да се направи договор с опозицијом да на нивоу БиХ наступе заједно, што подразумијева укидање Суда и Тужилаштва БиХ, али и значајно ревидирање и ограничење само на питања односа на нивоу БиХ, као и да се не дозволи да те институције буду инквизиција за Републику Српску.
Додик је истакао да неће проћи бошњачка замисао да сада, када нема високог представника, преко правосуђа наставе политику централизације и обрачуна.
"Све наметнуте реформе и рјешења морају да буду одбачени како бисмо се на нивоу БиХ договорили о ономе што је могуће. Република Српска не смије да дозволи да оно што је настало насиљем остане стално. Прије двије године смо били прогањани, спремали су казамате за нас, а за то изгубљено вријеме могли смо да направимо неки договор", рекао је Додик.
Он је нагласио да је Републици Српској најважнији стални дијалог са Србијом и да разговара са Русијом и новом администрацијом САД, додајући да ће сарадња, уколико дође нека нова администрација попут Бајденове, истог тренутка бити прекинута, иако мисли да је вријеме квази либерала прошлост.
Додик је додао да Српска има јако добру сарадњу са пријатељима у Европи, од којих су неки на власти, а неки нису, као и да му је жао што је пријатељ Српске Виктор Орбан изгубио изборе.
"Недавно сам био у Израелу и састао се са премијером /Бењамином/ Нетанјахуом. Крајем мјесеца идем у Русију, а /српски члан Предсједништва/ Жељка Цвијановић ће тада боравити у Америци. У политици је континуитет јако битан", рекао је Додик.
Он је додао да већ дуго има контакт са представницима Алтернативе за Њемачку /АФД/, које представљају на различите начине, али је за руководство Републике Српске најважније да они нису против Срба и да сматрају да су Срби жртве неправде.
Додик је упитао зашто би Српска и Срби имали нешто против људи који подржавају српске националне интересе и зар би требао да подржавају канцелара Фридриха Мерца који је бјелодано против Срба.
"Ја желим да се Британија распадне, баш онако како то и Доналд Трамп види. Ако је Њемачка остварила политику `један народ – једна држава`, зашто то не може, рецимо, Ирска", рекао је Додик.
Он је подсјетио да је Кристијан Шмит дошао у БиХ да одузме имовину Републици Српској и да нигдје у свијету није забиљежено да неизабрани странац смјењује легално изабраног предсједника.
"Нијемци сада настоје да се та прича скрајне, али ја то не желим и бићемо веома агилни. Морају да знају да ми знамо шта раде и какви су били 25 година", нагласио је Додик.
Додик је истакао да је порука Републике Српске да БиХ не треба тутор, те да се избори први пут одржавају без високог представника.
"То се није десило случајно и дио је многих ранијих договора", рекао је Додик.
Додик је напоменуо да су у Сарајеву, трчећи за неуставним рјешењима, пропустили прилику да разговарају о могућем, преноси Срна.
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