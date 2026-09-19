Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима

Аутор:АТВ редакција
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Старчевица је вечерас показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима - Сави Минићу и Жељки Цвијановић, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
- Овдје се јасно види да народ препознаје нашу политику и да жели снажну, стабилну и сигурну Републику Српску. Хвала Старчевици на подршци! - написао је Додик на Иксу.
Старчевица је вечерас показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима - Сави Минићу и Жељки Цвијановић.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 19, 2026
Овдје се јасно види да народ препознаје нашу политику и да жели снажну, стабилну и сигурну Републику Српску.
Хвала Старчевици на подршци! pic.twitter.com/V8tOk2sOG6
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