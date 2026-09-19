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Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима

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19.09.2026 21:54

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Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима
Фото: X/MiloradDodik

Старчевица је вечерас показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима - Сави Минићу и Жељки Цвијановић, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

- Овдје се јасно види да народ препознаје нашу политику и да жели снажну, стабилну и сигурну Републику Српску. Хвала Старчевици на подршци! - написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Старчевица

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