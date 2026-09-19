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Удар на ФИФА-у и Инфантина: Европљани и Американци траже двије милијарде долара

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19.09.2026 21:58

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Предсједник Фифе Ђани Инфантино даје изјаву током церемоније отварања Међународног центра за емитовање, 1. јуна 2026. године, у Даласу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Tony Gutierrez, File

УЕФА и КОНКАКАФ послали су заједничко писмо предсједнику ФИФА-е Ђанију Инфантину (Gianni Infantino), у којем захтијевају да се сваком од 211 савеза чланова ове организације додијели најмање 10 милиона долара из акумулираних резерви ФИФА-е.

Укупна исплата износила би 2,11 милијарди долара, преноси „Токспорт“ (TalkSport).

Писмо су потписали предсједник УЕФА-е Александер Чеферин и предсједник КОНКАКАФ-а Виктор Монтаљани (Victor Montagliani).

У документу се наводи да ће ФИФА завршити циклус 2023–2026. са резервама од око шест милијарди долара, што је далеко више него што је организацији потребно.

Ова иницијатива појавила се након гашења пројекта „ФИФА Форвард Ентерпрајз“ (FIFA Forward Enterprise), који је предвиђао дјелимичну приватизацију ФИФА-е и привлачење приватних инвестиција. Критичари пројекта тврдили су да је организација могла да искористи властите резерве умјесто да тражи спољно финансирање.

У таквој атмосфери притисак на Инфантина наставља да расте. Потпредсједница УЕФА-е Лаура Мекалистер (Laura McAllister) изјавила је да би у трци за предсједника ФИФА-е у марту 2027. године требало да се појави кандидат способан да му парира.

Међутим, до сада се још нико није званично кандидовао.

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Тагови :

Ђани Инфантино

УЕФА

ФИФА

Фудбал

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