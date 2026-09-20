Данас у Залужанима: Адреналин, оф-роад вожње и спектакл за цијелу породицу

Аутор:АТВ редакција
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На Аутодрому Залужани данас се одржава завршни дан Stage Master Challenge BL, атрактивног оф-роад такмичења које је током викенда окупило љубитеље теренских возила, адреналина и аутомобилизма.
Такмичари се надмећу у категоријама Soft 1, Soft 2, Hard и Buggy, а публика има прилику да уживо прати захтјевне теренске вожње, савладавање препрека и атрактивне изазове који тестирају и возаче и њихова возила.
На Аутодрому Залужани посјетиоце очекују и бројни пратећи садржаји – картинг, симулатори вожње, судари и превртања, drift, такмичарска и изложбена возила, као и садржаји посвећени безбједности у саобраћају.
Данас је идеалан дан да се Залужани посјете и са породицом, проведе недјељно пријеподне и дан на отвореном, уз занимљив спортски и забавни програм.
Програм организује Спортски ауто и картинг савез Републике Српске, поводом 18 година рада Савеза, уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске.
Дођите у Залужане и уживо испратите завршницу Stage Master Challenge BL! САКС РС – 18 година у пуном гасу!
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