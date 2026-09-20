Без струје 3.000 потрошача

Аутор:АТВ редакција
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Без електричне енергије данас ће бити 3.000 потрошача у Братунцу током годишњег ремонта трафо-станице "Братунац два", најављено је из Електро-Бијељине.
Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у дијелу градског подручја и неколико насеља са руралног подручја Братунца уз ријеку Дрину.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "ЗТС Пилана", "Љубовијски мост", "Јелах", "Сикирић", "Водовод" и "НБТС Пилана".
Из Електро-Бијељине истичу да су најављени радови од великог значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије.
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