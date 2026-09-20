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Ноћ пуна експлозија: Израел извео нове нападе на југ Либана

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20.09.2026 09:30

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Напад на Либан
Фото: Screenshot / X

Израелске снаге наставиле су током ноћи нападе на југ Либана, укључујући подручја у близини градова Аита ел Џабал и Завтар ел Шаркија, пренела је либанска државна Национална новинска агенција (NNA).

Према наводима NNA, израелске снаге извеле су артиљеријске и ваздушне нападе на више локација на југу Либана.

Артиљеријска ватра била је усмјерена на шуму у околини града Аита ел Џабал, у округу Бинт Џбејл, док су рано јутрос изведени ваздушни напади на подручја Вади ел Салуки и Вади ел Хуџаир.

NNA наводи да је било "узастопних бомбардовања од поноћи у ел Мансурији и на периферији Беит ел Сајада".

Израелске снаге су, према истом извору, извеле и артиљеријске нападе на северну периферију града Завтар ел Шаркија, у округу Набатија.

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама или материјалној штети у нападима.

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Тагови :

Израел

Либан

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