Ноћ пуна експлозија: Израел извео нове нападе на југ Либана

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Израелске снаге наставиле су током ноћи нападе на југ Либана, укључујући подручја у близини градова Аита ел Џабал и Завтар ел Шаркија, пренела је либанска државна Национална новинска агенција (NNA).
Према наводима NNA, израелске снаге извеле су артиљеријске и ваздушне нападе на више локација на југу Либана.
Артиљеријска ватра била је усмјерена на шуму у околини града Аита ел Џабал, у округу Бинт Џбејл, док су рано јутрос изведени ваздушни напади на подручја Вади ел Салуки и Вади ел Хуџаир.
NNA наводи да је било "узастопних бомбардовања од поноћи у ел Мансурији и на периферији Беит ел Сајада".
Израелске снаге су, према истом извору, извеле и артиљеријске нападе на северну периферију града Завтар ел Шаркија, у округу Набатија.
За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама или материјалној штети у нападима.
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