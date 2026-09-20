Иран поставио Америци седам услова: „Спремни смо за одлучујући рат“

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Иран је Сједињеним Америчким Државама послао седам услова за почетак било каквих преговора, објавио је Мохсен Резаеи, секретар иранског Врховног савјета за националну безбједност. Потпуни списак услова засад није објављен.
„Техеран је Вашингтону пренио седам услова за почетак било каквих преговора. Порука Техерана јасна је и недвосмислена: ако Вашингтон жели изаћи из мочваре коју је сам створио и избјећи да се још дубље у њу увуче, нема другог избора него прихватити права и услове Ирана“, написао је Резаеи на Иксу.
Резаеи је неколико сати раније у интервјуу за Ал Џазиру открио три захтјева која Иран поставља за окончање рата: прекид рата на свим фронтовима, ослобађање замрзнуте иранске имовине и укидање америчке поморске блокаде.
„Наши услови су окончање рата на свим фронтовима, ослобађање наше замрзнуте имовине и окончање поморске блокаде“, рекао је Резаеи.
Није открио преостала четири услова.
Према његовим ријечима, Катар је као посредник већ пренио иранске захтјеве Вашингтону, а Техеран сада чека одговор актуелног америчког предсједника Доналда Трампа.
„Остајемо у контакту с посредником Катаром, који је Вашингтону пренио наше услове с циљем окончања рата. Чекамо одговор предсједника Трампа“, рекао је Резаеи.
Ирански званичник истовремено је упозорио да је Техеран спреман за наставак сукоба ако преговори не успију.
„У интересу је Вашингтона да прихвати ове услове. Трампове пријетње неће постићи никакав резултат. Спремни смо за одлучујући рат“, рекао је Резаеи за Ал Џазиру.
Резаеи је рекао и да Иран могућност новог америчког удара сматра реалном, те да је промијенио своје војне планове након ранијих сукоба. Према његовим тврдњама, иранска војска сада посебну пажњу усмјерава на америчке поморске снаге у Персијском заливу, Оманском заливу и Арапском мору. Његове тврдње о иранским војним способностима нису независно потврђене.
Катар и Пакистан посљедњих седмица покушавају поново успоставити преговоре Вашингтона и Техерана након што је прошлог мјесеца истекао ранији меморандум између двије стране.
Рат је почео крајем фебруара америчким и израелским нападима на Иран, након чега је услиједило вишемјесечно међусобно ракетирање и ширење сукоба на поморске правце у региону.
Дипломатски канали између Вашингтона и Техерана ипак нису потпуно прекинути, а Катар је једна од држава које покушавају посредовати између двије стране.
Резаеи је поручио да Иран истовремено наставља дипломатске контакте и припреме за могућу нову рунду сукоба.
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