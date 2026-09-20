Logo

Масовни напад дроновима на Москву: Има погинулих и повријеђених, погођена рафинерија

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 08:03

Коментари:

0
Најмање двоје људи је погинуло, а шест је повријеђено у ноћном нападу дроновима на шире подручје Москве, који су руски званичници описали као „масован“.
Фото: X/FaytuksNetwork/printscreen

Најмање двоје људи је погинуло, а шест је повријеђено у ноћном нападу дроновима на шире подручје Москве, који су руски званичници описали као „масован“.

Гувернер Московске области Андреј Воробјов објавио је да је оборено 249 дронова, те да су избили пожари на неколико стамбених објеката и у једном складишту. У самој Москви оштећена је рафинерија нафте, а два аеродрома увела су ограничења у саобраћају, пише Би-Би-Си.

Посљедице напада у Русији

Воробјов је у недјељу на Телеграму прецизирао да је у Софијину погинула 44-годишња жена након што је дрон ударио у троспратницу, при чему је повријеђено још петоро људи, укључујући двоје дјеце.

Потврдио је и да је у округу Орехово-Зујево погинуо старији мушкарац у погођеној приватној кући.

Градоначелник Москве Сергеј Собјањин извијестио је да је један дрон погодио зграду у близини градског булевара и потврдио оштећење постројења у рафинерији нафте. Претходно је Собјањин објавио да су на путу према Москви оборена 152 дрона.

Највећи московски аеродром Шереметјево упозорио је путнике на „привремена ограничења“, док су на аеродрому Внуково привремено обустављени сви доласци и одласци.

На друштвеним мрежама у међувремену су се појавили снимци који наводно приказују експлозије на ноћном небу и складиште у пламену, али Би-Би-Си није могао да потврди њихову аутентичност, преноси Индекс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Напад дроновима

Москва

погинули

Коментари (0)

Више из рубрике

Нападнута је Саудијска Арабија

Свијет

Нападнута је Саудијска Арабија

11 ч

2
Трамп најавио оснивање службе за вјештачку интелигенцију

Свијет

Трамп најавио оснивање службе за вјештачку интелигенцију

12 ч

0
Експлозије у Ријаду, црни дим изнад града

Свијет

Експлозије у Ријаду, црни дим изнад града

12 ч

0
Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.

Свијет

Конго покренуо вакцинацију против еболе у најтеже погођеним подручјима

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

30

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

08

30

Хороскоп за данас: Један знак очекује преокрет у љубави, други мора да успори

08

26

Вучинић, Хаџић и Церић спроведени у ОЈТ Бањалука

08

22

Ужас у Аустралији: Дијете пронађено мртво у аутомобилу, двоје дјеце и жена у критичном стању

08

16

Мреже горе због велике промјене Атине Тошић: Спрема се за Милано

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима