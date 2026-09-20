Масовни напад дроновима на Москву: Има погинулих и повријеђених, погођена рафинерија

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двоје људи је погинуло, а шест је повријеђено у ноћном нападу дроновима на шире подручје Москве, који су руски званичници описали као „масован“.
Гувернер Московске области Андреј Воробјов објавио је да је оборено 249 дронова, те да су избили пожари на неколико стамбених објеката и у једном складишту. У самој Москви оштећена је рафинерија нафте, а два аеродрома увела су ограничења у саобраћају, пише Би-Би-Си.
Воробјов је у недјељу на Телеграму прецизирао да је у Софијину погинула 44-годишња жена након што је дрон ударио у троспратницу, при чему је повријеђено још петоро људи, укључујући двоје дјеце.
Large-scale drone attack underway in Moscow. Multiple impacts recorded across several sites in the Oblast. The scale of damage is not yet determined. The attack has continued for approximately four hours. pic.twitter.com/ljOX3Hgq8s— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 20, 2026
Потврдио је и да је у округу Орехово-Зујево погинуо старији мушкарац у погођеној приватној кући.
Градоначелник Москве Сергеј Собјањин извијестио је да је један дрон погодио зграду у близини градског булевара и потврдио оштећење постројења у рафинерији нафте. Претходно је Собјањин објавио да су на путу према Москви оборена 152 дрона.
🔥 LARGE-SCALE ATTACK ON RUSSIA— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) September 20, 2026
Ukraine’s two major hits near Moscow:
• Kapotnya Oil Refinery — key Moscow fuel supplier, 11.6M tonnes/year
• Sofyino warehouses — 290,000 m²
Zelensky just expanded Ukraine’s long-range operations. 🧵 https://t.co/NkPZcRfjcM pic.twitter.com/o8aMpmg23Q
Највећи московски аеродром Шереметјево упозорио је путнике на „привремена ограничења“, док су на аеродрому Внуково привремено обустављени сви доласци и одласци.
На друштвеним мрежама у међувремену су се појавили снимци који наводно приказују експлозије на ноћном небу и складиште у пламену, али Би-Би-Си није могао да потврди њихову аутентичност, преноси Индекс
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