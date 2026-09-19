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Нападнута је Саудијска Арабија

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19.09.2026 21:11

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Нападнута је Саудијска Арабија
Фото: X

Јеменска побуњеничка група Хути саопштила је данас да је извела ракетне и нападе дроновима на "осјетљиве" циљеве у главном граду Саудијске Арабије Ријаду.

Саудијске власти претходно су током ноћи издале упозорења о могућој опасности у Ријаду, у тренутку ескалације напада Хута на ту земљу, преноси Ројтерс.

На снимцима и фотографијама агенције могао се видјети велики стуб црног дима у близини аеродрома, док се у једном тренутку иза објеката који су изгледали као резервоари за гориво, могао видјети пламен.

Хути нису прецизирали које су циљеве напали у Ријаду, али су навели да су погодили и постројење саудијске нафтне компаније Арамко у граду Јанбу на обали Црвеног мора, једном од главних центара за извоз нафте из Саудијске Арабије.

Они су саопштили да је напад изведен као одговор на напад на јеменску престоницу Сану.

Саудијске власти нису одмах потврдиле наводе Хута нити су одговориле на питања Ројтерса о диму и ноћним упозорењима.

Цивилна заштита Саудијске Арабије послала је током ноћи упозорења на мобилне телефоне због могуће опасности од ваздушних напада у Ријаду и граду Ел Харж, источно од престонице, а јутрос је објављено да је опасност прошла.

Ријад напад

Свијет

Експлозије у Ријаду, црни дим изнад града

Новинар Ројтерса у Ријаду чуо је експлозије пре објављивања обавјештења о престанку опасности.

Хути, који контролишу најнасељеније дијелове Јемена и већи дио сјевера земље, од јула изводе нападе на Саудијску Арабију, након што су прогласили поморску блокаду те земље.

Њихови напади усмјерени су на саудијске градове, енергетску инфраструктуру и бродове у Црвеном мору, чиме је додатно угрожено снабдијевање свјетског тржишта нафтом и алтернативни правац извоза из земаља Залива док је саобраћај кроз Ормуски мореуз блокиран.

Војни портпарол Хута Јахја Сари рекао је у петак да су они спријечили, како је навео, "криминалне покушаје" у Сани и за њих оптужио Саудијску Арабију, уз најаву одговора.

Хути, који имају подршку Ирана, тврде да је саудијско ратно ваздухопловство посљедњих дана извело стотине напада на њихове положаје.

Секретар Врховног савјета за националну безбједност Ирана Мохсен Резаеи рекао је за Ал Џазиру да Техеран жели окончање сукоба између Саудијске Арабије и Хута и да вјерује да и Јемен жели договор са Ријадом.

Савјет безбједности Уједињених нација у петак је "најоштрије осудио" наставак напада Хута на Саудијску Арабију, укључујући нападе који су погодили цивилну и енергетску инфраструктуру и у којима су повређени цивили, међу којима жене и дјеца.

СБ УН је осудио и "војну ескалацију Хута у Јемену".

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Тагови :

Саудијска Арабија

Хути

Јемен

Напад

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