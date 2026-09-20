Иницијатива о проглашењу Бањалуке главним градом и Пала пријестоницом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Асоцијација "Ствараоци Републике Српске" упутиће у Народну скупштину иницијативу за промјену Устава Републике Српске, како би се Бањалука дефинисала као главни град, а Пале као пријестоница Републике Српске.
Из Асоцијације подсјећају да су се на Палама од краја 1991. године, па све до краја 1996. године одвијале кључне политичке активности руководства Српске, Народне скупштине и војног и полицијског врха Републике.
"Све је то допринијело да се још прије почетка трагичног ратног сукоба у БиХ успоставе најважније демократске институције и органи власти и то по свим европским стандардима за једну самосталну и слободну државу", наводи се у саопштењу.
Тако су Пале, истичу, де факто и де јуре функционисале као ратна, а након Одбрамбено-отаџбинског рата и мирнодопска пријестоница, све док се "као резултат унутрашњег политичког сукоба и разилажења ефективна власт крајем 90-их није и фактички преселила у Бањалуку".
"С обзиром на то да је протоком времена Бањалука израсла у административни и политички центар Републике Српске са свим карактеристикама главног града, стекли су се, на другој страни, услови да се и Палама, кроз одговарајућу измјену Устава додијели назив пријестонице Српске", наводи се у саопштењу.
У Асоцијацији сматрају да ће градска општина Пале то оправдати кроз одговарајуће измјене урбанистичког плана и циљану пословну и стамбену изградњу.
Напоменули су да су прије двије године народни посланици са Пала покренули сличну иницијативу у вези са пријестоницом, али је ова активност због недостатка добре воље и упорности остала нереализована.
Асоцијација је позвала све народне посланике садашњег и будућег сазива Народне скупштине да прихвате и подрже ову иницијативу и да се кроз одговарајућа скупштинска тијела или посредством Владе Републике Српске покрене измјена Устава, наводе у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч5
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч11
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму