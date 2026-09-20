Стиже бурна седмица: Пун Мјесец доноси крај једне приче и важне одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Седмица од 21. до 27. септембра 2026. године доноси неколико снажних астролошких промјена, а њен врхунац стиже за викенд. Сунце 22. септембра улази у Вагу, 26. септембра очекује нас Пун Мјесец у Овну, док 27. септембра Марс напушта Рака и прелази у Лава.
Почетак седмице протиче уз Мјесец у Водолији, па ћемо више размишљати о људима око себе, односима, плановима и мјесту које заузимамо у одређеним групама. Средином седмице, када Мјесец пређе у Рибе, темпо постаје мирнији, али емоције излазе у први план.
Најважнији тренутак стиже у суботу. Пун Мјесец у Овну 26. септембра доноси кулминацију нечега што се развијало претходних седмица. За неке знакове то ће бити завршетак односа или старе приче, за друге одлука везана за посао, а поједини ће коначно схватити шта више не желе да носе са собом.
Ован
Пун Мјесец догађа се управо у вашем знаку, па је ово једна од важнијих седмица за вас. Почетком седмице пријатељи и људи из вашег окружења могу вам помоћи да ситуацију сагледате из другачијег угла, док ће вам средина седмице пријати за повлачење и одмор.
Субота доноси кулминацију. Нешто што сте дуго трпјели, одлагали или покушавали да промијените сада може доћи до тачке са које нема повратка. То не мора бити негативно – можда коначно одлучујете да престанете да улажете енергију у оно што вас кочи.
Савјет седмице: Не враћајте се нечему само зато што вам је познато.
Срећан дан: субота.
Бик
Посао и амбиције долазе у први план већ почетком седмице. Можете добити користан савјет или критику особе којој вјерујете, а овог пута вриједи је саслушати без одбрамбеног става.
Средина седмице погодује остваривању једног циља и практичним одлукама. Међутим, Пун Мјесец у Овну за вас отвара много интимнију тему – прошлост. Стара љубавна прича, разочарање или емоција за коју сте мислили да је завршена може се поново појавити. Разлика је у томе што ћете је сада видјети много јасније.
Савјет седмице: Не носите старе односе у нове приче.
Срећан дан: четвртак.
Близанци
Почетком седмице расте жеља да изађете из рутине, научите нешто ново или промијените начин на који радите. Уран у вашем знаку већ доноси много промјенљивих околности, па вам неће недостајати нових идеја.
Проблем може бити то што покушавате да урадите пет ствари истовремено. Средином седмице направите јасан план и одредите шта вам је заиста приоритет. Пун Мјесец у Овну за викенд може промијенити однос према једном пројекту, пријатељству или дугорочном циљу.
Савјет седмице: Не расипајте енергију на све што вам дјелује занимљиво.
Срећан дан: понедјељак.
Рак
Почетак седмице може донијети важно освјешћивање везано за посао, образовање или однос са људима са којима сарађујете. Видјећете много јасније гдје треба да преузмете иницијативу, а гдје више нема смисла гурати на силу.
Улазак Сунца у Вагу тражи од вас стрпљење, али Пун Мјесец у Овну може донијети врхунац једне професионалне приче. Резултат, одлука, разговор са надређенима или промјена правца могу вас натјерати да размислите шта заправо желите од сљедеће фазе свог живота.
Савјет седмице: Не покушавајте све да ријешите сами.
Срећан дан: сриједа.
Лав
Односи неће моћи да остану на површини. Већ почетком седмице Мјесец у Водолији активира управо ову област, а сусрет са Плутоном може извући нешто што сте покушавали да игноришете.
Улазак Сунца у Вагу 22. септембра олакшава комуникацију и враћа вам жељу за дружењем, разговорима и креативним пројектима. Пун Мјесец у Овну за викенд, међутим, доноси нову инспирацију и потребу да проширите хоризонте. Путовање, учење или одлука коју сте дуго одлагали могу поново постати важни.
Савјет седмице: Разговор који избјегавате можда је баш онај који вам је потребан.
Срећан дан: уторак.
Дјевица
Не покушавајте да ријешите цијелу седмицу у једном дану. Послије периода у којем је Сунце пролазило кроз ваш знак, почиње нешто мирнија фаза и вријеме је да резултате претходних седмица претворите у конкретне планове.
Мјесец у Рибама средином седмице ставља односе у први план, док Пун Мјесец у Овну отвара теме повјерења, интиме и заједничких финансија. Може доћи вријеме за разговор који више не можете да одлажете.
Савјет седмице: Идите корак по корак и не доносите одлуке под притиском.
Срећан дан: четвртак.
Вага
Почиње ваша сезона. Сунце 22. септембра улази у Вагу и враћа фокус на вас, ваше жеље и одлуке које желите да донесете током наредних седмица.
Али готово истовремено отвара се и велико питање односа. Пун Мјесец у Овну налази се насупрот вашем знаку и може донијети кулминацију у партнерству. За неке Ваге то може бити одлука да однос подигну на виши ниво, док ће друге коначно признати себи да одређена динамика више не функционише.
Савјет седмице: Не чувајте мир по цијену сопствених граница.
Срећан дан: уторак.
Шкорпија
Почетком седмице пожељећете мало више мира и сигурности у сопственом простору. Обавеза има много, али не морате сваку рјешавати истог тренутка.
Мјесец у Рибама средином седмице враћа оптимизам, креативност и романтику. Венера је у вашем знаку, али се приближава периоду своје ретроградности, па љубавне теме постају све озбиљније. Пун Мјесец у Овну за викенд показује шта у свакодневном животу више не функционише – од навика до пословног ритма.
Савјет седмице: Не игноришите проблем само зато што још можете да га поднесете.
Срећан дан: петак.
Стријелац
Почетак седмице одличан је за разговоре, планирање и покретање идеја. Неко чак може тражити ваш савјет или очекивати да преузмете водећу улогу.
Средином седмице враћа се инспирација за нешто што сте некада вољели, али сте у међувремену запоставили. Пун Мјесец у Овну за викенд снажно активира љубав, креативност и задовољство. Можете другачије погледати једну стару емотивну причу и коначно схватити какву особу више не желите поред себе.
Савјет седмице: Не враћајте се старом само зато што ново још није стигло.
Срећан дан: понедјељак.
Јарац
Новац, дисциплина и дугорочни планови траже вашу пажњу почетком седмице. Видијећете гдје сте били превише попустљиви према себи, али и гдје сте можда поставили нереално високе захтјеве.
Сунце у Ваги активира ваше амбиције и може вратити живот једном пословном циљу који сте скоро отписали. Пун Мјесец у Овну за викенд, међутим, пребацује фокус на дом и породицу. Могућа је одлука која мијења начин на који усклађујете приватни и пословни живот.
Савјет седмице: Успјех нема много смисла ако због њега потпуно занемарите приватни живот.
Срећан дан: петак.
Водолија
Седмица почиње са Мјесецом у вашем знаку, па ћете врло брзо осјетити потребу да нешто промијените. Можда још нећете имати коначан план, али ћете знати шта вам више не одговара.
Улазак Сунца у Вагу додатно вам прија и враћа жељу за учењем, путовањима, новим искуствима и пројектима. Пун Мјесец у Овну за викенд може донијети важну вијест, разговор или одлуку.
Савјет седмице: Обратите пажњу на информацију која стиже пред крај седмице.
Срећан дан: понедјељак.
Рибе
Почетак седмице тражи мало повлачења. Немојте се осјећати кривим ако вам није до људи или ако вам је потребно неколико сати само за себе.
Ситуација се мијења средином седмице када Мјесец улази у ваш знак. Самопоуздање расте, а ствари које су вам претходно изгледале компликовано почињу да добијају јаснији облик. Пун Мјесец у Овну за викенд посебно наглашава новац, вриједности и осјећај сигурности. Можете одлучити да промијените начин на који трошите, зарађујете или вреднујете сопствени рад.
Савјет седмице: Не пристајте на мање само зато што вам је непријатно да тражите више.
Срећан дан: четвртак.
Најинтензивнији дио седмице стиже 26. септембра, када се Пун Мјесец формира у Овну. Ован тражи акцију, док Сунце са друге стране Зодијака, у Ваги, покушава да пронађе равнотежу између наших потреба и потреба других људи.
Зато ће главна тема ове седмице бити врло једноставна: шта желимо да задржимо, а шта смо коначно спремни да оставимо иза себе.
Дан касније, 27. септембра, Марс прелази у Лава и мијења атмосферу. Послије емотивног рашчишћавања долази више самопоуздања, амбиције и жеље да се поново крене напријед, преноси Она
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