Рекордна цијена дизела у Француској: На појединим пумпама литар кошта 2,9 евра!

Аутор:АТВ редакција
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Цијена дизела је данас у Француској достигла просјек од 2,41 евра по литру, што представља нови рекорд, у јеку геополитичке кризе која је озбиљно пореметила снабдијевање енергентима, преносе француски медији.
Данашњи подаци добијени су на основу цијена истакнутих на више од 8.700 бензинских станица на сајту Министарства привреде, чиме је надмашен претходни рекорд постављен дан раније, пренио је "Фигаро".
Када је ријеч о бензину, његова просјечна цијена износи 2,25 евра по литру за безоловни бензин од 95 октана и 2,17 евра за СП95-Е10, чија цијена је већ дуже од десет дана изнад максимума забиљеженог 2022. године.
Просјечна цијена горива СП98 данас је премашила 2,28 евра, показују подаци са више од 6.800 станица.
Очекује се да ће француска влада наредних дана објавити нови пакет помоћи за најугроженије возаче, наводи лист.
Поново је, међутим, искључена могућност опште помоћи без услова који се односе на висину прихода.
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Министар задужен за буџет, Давид Амијел, изјавио је ове недеље да би било лако "отворити славине" за милијарде евра, шест мјесеци пред предсједничке изборе, и препустити посљедице насљедницима, а на крају крајева, и самом француском народу.
Амијел је казао да је предлог новог буџета за 2027. годину потпуна супротност популистичком или изборном буџету.
Он је истовремено упутио директан апел посланицима да заштите јавне финансије како би заштитили и предстојеће предсједничке изборе.
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