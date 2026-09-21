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Двоје повријеђених у нападу на танкер

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21.09.2026 11:52

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Најмање двоје људи повријеђено је када је пројектил погодио танкер који је пролазио кроз Ормуски мореуз, саопштено је из Британске управе за поморску трговину.

У саопштењу се наводи да су лакше повријеђена два члана посаде, те да је танкер наставио да плови према циљаној луци, пренио је Ројтерс.

За сада није познато одакле је испаљен пројектил, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Напад

погинули

погођен танкер

пројектил

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