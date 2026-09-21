Двоје повријеђених у нападу на танкер

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двоје људи повријеђено је када је пројектил погодио танкер који је пролазио кроз Ормуски мореуз, саопштено је из Британске управе за поморску трговину.
У саопштењу се наводи да су лакше повријеђена два члана посаде, те да је танкер наставио да плови према циљаној луци, пренио је Ројтерс.
За сада није познато одакле је испаљен пројектил, преноси Срна.
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