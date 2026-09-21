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Краус и Туфегџић: Одбацујемо свако величање ОВК и употребу симбола „велике Албаније“

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21.09.2026 12:38

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Краус и Туфегџић: Одбацујемо свако величање ОВК и употребу симбола „велике Албаније“

Националистичким територијалним фантазијама и величању оружаних група нема мјеста у Бечу, поручили су шеф посланичког клуба Слободарске партије Аустрије (ФПО) у бечкој скупштини Максимилијан Краус и посланик Илија Туфегџић поводом протеста албанске дијаспоре у главном граду Аустрије због пресуде вођама ОВК.

„Слобода окупљања је драгоцјена вриједност. Међутим, оно што одлучно одбацујемо јесте величање симбола ОВК, употреба симбола који представљају такозвану ’велику Албанију’ и узвикивање пратећих националистичких парола у самом центру Беча“, нагласили су Краус и Туфегџић у саопштењу.

Они посебно критикују чињеницу да су током скупа на Хелденплацу, поред албанских и косовских застава, биле истакнуте заставе ОВК и заставе са ликовима бивших вођа ОВК који су осуђени у Хагу.

„Према извјештајима медија, могле су се видјети и заставе са мотивом ’велике Албаније’, а чуле су се и пароле. Националистичке територијалне фантазије и величање оружаних група немају мјеста у Бечу. Свако ко протестује у Аустрији има право да критикује судску пресуду. Међутим, то право престаје тамо гдје се застрашују друге етничке групе, величају историјски сукоби или шире екстремистичке и иредентистичке поруке“, поручили су Краус и Туфегџић.

Истакли су да се судска пресуда може критиковати, али да се жртве ратних злочина не смију исмијавати нити заборавити.

„Управо зато очекујемо да се све политичке и друштвене снаге у Бечу јасно дистанцирају од величања насиља и фантастичних територијалних претензија. Беч не смије постати позорница за увезене етничке сукобе. Свако ко овдје живи и протестује требало би да може слободно да изнесе своје мишљење – али се истовремено морају поштовати демократски правни поредак, људско достојанство и миран суживот свих становника Беча“, нагласили су Краус и Туфегџић.

Хашим Тачи и Јакуп Краснићи 16. септембра осуђени су на по 25 година затвора, Кадри Весељи на 18 година, а Реџеп Сељими на 13 година због ратних злочина.

Суд их је прогласио кривично одговорним, између осталог, за ратне злочине који укључују произвољно лишавање слободе, окрутно поступање, мучење и убиства, док су истовремено ослобођени оптужби за злочине против човјечности.

Албанци из Аустрије окупили су се у центру Беча како би изразили протест због пресуде Специјализованих вијећа у Хагу четворици вођа ОВК.

На Хелденплацу, између сједишта ОЕБС-а и зграде аустријске владе и предсједника Аустрије, доминирале су албанске и заставе ОВК, као и заставе Косова и оне са ликовима Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Сељимија, али и оснивача ОВК Адема Јашарија.

Биле су истакнуте заставе „велике Албаније“, а окупљени су пјевали о „великој Албанији од Тиране до Бујановца“.

(NitNews.at)

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Тагови :

ОВК

Аустрија

Беч

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