Додик: Они који се нуде као алтернатива нису достојни да воде Републику

Аутор:АТВ редакција
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Предизборна кампања се одвија сасвим пристојно, као у свим демократским и здравим друштвима. То је наша порука, да нам не треба тутор, јер се ови избори први пут одржавају без високог представника, наводи лидер СНСД-а Милорад Додик.
Како наводи Додик, то се није десило случајно и дио је многих ранијих договора.
Предизборна кампања се одвија сасвим пристојно, као у свим демократским и здравим друштвима. То је наша порука, да нам не треба тутор, јер се ови избори први пут одржавају без високог представника. То се није десило случајно и дио је многих ранијих договора. — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
Мислим да ће људи…
"Мислим да ће људи разумјети да они који се нуде као алтернатива нису достојни да воде Републику, јер ни унутар властитих редова не могу ништа да се договоре", наводи Додик на Иксу.
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