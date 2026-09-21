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Додик: Они који се нуде као алтернатива нису достојни да воде Републику

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21.09.2026 13:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Предизборна кампања се одвија сасвим пристојно, као у свим демократским и здравим друштвима. То је наша порука, да нам не треба тутор, јер се ови избори први пут одржавају без високог представника, наводи лидер СНСД-а Милорад Додик.

Како наводи Додик, то се није десило случајно и дио је многих ранијих договора.

"Мислим да ће људи разумјети да они који се нуде као алтернатива нису достојни да воде Републику, јер ни унутар властитих редова не могу ништа да се договоре", наводи Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

Избори 2026

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