Додик: Српска не смије да прихвати да оно што је настало насиљем постане стално

Аутор:АТВ редакција
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Све наметнуте реформе и рјешења морају бити одбачени како бисмо се на нивоу БиХ договорили о ономе што је могуће, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Република Српска не смије да прихвати да оно што је настало насиљем постане стално. Прије двије године смо били прогањани, спремали су казамате за нас, а за то изгубљено вријеме могли смо да направимо неки договор", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Све наметнуте реформе и рјешења морају бити одбачени како бисмо се на нивоу БиХ договорили о ономе што је могуће. Република Српска не смије да прихвати да оно што је настало насиљем постане стално. Прије двије године смо били прогањани, спремали су казамате за нас, а за то…— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
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