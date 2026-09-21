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Додик: Српска не смије да прихвати да оно што је настало насиљем постане стално

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21.09.2026 12:32

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Све наметнуте реформе и рјешења морају бити одбачени како бисмо се на нивоу БиХ договорили о ономе што је могуће, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Република Српска не смије да прихвати да оно што је настало насиљем постане стално. Прије двије године смо били прогањани, спремали су казамате за нас, а за то изгубљено вријеме могли смо да направимо неки договор", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Босна и Херцеговина

реформа

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