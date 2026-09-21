Logo

Минић и Мацут обишли пјешачки мост на Рзаву чија је реконструкција у току

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 11:48

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут обишли су данас у Вишеграду мјесто радова на реконструкцији пјешачког моста на ријеци Рзав.
Фото: RTRS

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут обишли су данас у Вишеграду мјесто радова на реконструкцији пјешачког моста на ријеци Рзав.

Заједно са премијерима Српске и Србије, радове су обишли и замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, народни посланици и посланици у Парламентарној скупштини БиХ.

Вриједност пројекта је 660.000 КМ, а реконструкција моста допринијеће бољој повезаности са Андрићградом, али и додатно унаприједити туристички амбијент овог дијела општине.

Дан крсне славе Вишеград

Градови и општине

Обиљежавање Дана и крсне славе општине Вишеград - присуствује предсједник Владе

Споразум о реализацији овог пројекта потписан је у јулу 2024. године између општине Вишеград, електропривреда Србије и Републике Српске, предузећа "Хидроелектране на Дрини", Хидроелектране "Бајина Башта" и Андрићграда.

Средства за реконструкцију је обезбиједила "Електропривреда Србије", а радове изводи фирма "Јадран" из Београда са подизвођачима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Ђуро Мацут

Вишеград

Република Српска

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Министар унутрашњих послова Републике Српске

Република Српска

Будимир: Не заборављамо припаднике полиције који су одбранили Српску

3 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Не интересује нас БиХ, можда задржимо пажњу само на оној каква је установљена Дејтоном

4 ч

1
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Шмит измијенио Кривични закон како би отео имовину Српске, Додик се жртвовао да би га спријечио

4 ч

0
Гаража УКЦ

Република Српска

Коначно рјешење за паркинг код УКЦ-а: Отворено 550 нових мјеста

5 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Венеција разматра повећање туристичке улазнице, ево за колико

14

48

Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

14

46

Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

14

45

Клинца угризла змија док је покушао да је ухвати, није му први пут

14

43

У овој европској земљи плате прелазе 7.000 евра, а фали им радника: Који су услови

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима