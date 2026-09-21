Минић и Мацут обишли пјешачки мост на Рзаву чија је реконструкција у току

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут обишли су данас у Вишеграду мјесто радова на реконструкцији пјешачког моста на ријеци Рзав.
Заједно са премијерима Српске и Србије, радове су обишли и замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, народни посланици и посланици у Парламентарној скупштини БиХ.
Вриједност пројекта је 660.000 КМ, а реконструкција моста допринијеће бољој повезаности са Андрићградом, али и додатно унаприједити туристички амбијент овог дијела општине.
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Споразум о реализацији овог пројекта потписан је у јулу 2024. године између општине Вишеград, електропривреда Србије и Републике Српске, предузећа "Хидроелектране на Дрини", Хидроелектране "Бајина Башта" и Андрићграда.
Средства за реконструкцију је обезбиједила "Електропривреда Србије", а радове изводи фирма "Јадран" из Београда са подизвођачима, преноси Срна.
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