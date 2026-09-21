Додик: Не интересује нас БиХ, можда задржимо пажњу само на оној каква је установљена Дејтоном

Аутор:АТВ редакција
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Не интересује нас Босна и Херцеговина. Можда задржимо пажњу само на оној БиХ каква је установљена Дејтонским мировним споразумом, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Бошњацима се то неће допасти, иако не разумијем како не схватају да је и за њих боље да управљају територијом коју објективно посједују. Боље је на једном дијелу имати све, него ништа на цијелој БиХ", навео је Додик на Иксу.
Не интересује нас Босна и Херцеговина. Можда задржимо пажњу само на оној БиХ каква је установљена Дејтонским мировним споразумом. Бошњацима се то неће допасти, иако не разумијем како не схватају да је и за њих боље да управљају територијом коју објективно посједују. Боље је на…— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
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