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Додик: Не интересује нас БиХ, можда задржимо пажњу само на оној каква је установљена Дејтоном

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21.09.2026 10:52

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Не интересује нас Босна и Херцеговина. Можда задржимо пажњу само на оној БиХ каква је установљена Дејтонским мировним споразумом, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Бошњацима се то неће допасти, иако не разумијем како не схватају да је и за њих боље да управљају територијом коју објективно посједују. Боље је на једном дијелу имати све, него ништа на цијелој БиХ", навео је Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Босна и Херцеговина

Дејтонски споразум

ФБиХ

Бошњаци

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