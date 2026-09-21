Ковачевић: Шмит измијенио Кривични закон како би отео имовину Српске, Додик се жртвовао да би га спријечио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кристијан Шмит измијенио је Кривични закон, како би отео имовину Републике Српске, али предсједник Милорад Додик се жртвовао да би га спријечио, истакао је за РТРС српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Мислим на првом мјесту овај мандат да су обиљежили напади на Српску, Сарајево је осјетило да има подршку да најагресивније крене на Српску. Мислим да је вријеме да отворено говоримо о томе. Зашто је Шмит наметнуо измјене кривичног закона? Његова намјера је било отимање имовине Српској, не знам да ли се сјећате он је отворено рекао да има у ладици закон о државној имовини. Његов план је био да се отме све оно што је наше, што нама припада",додао је Ковачевић.
Каже, за Српску би то значио крај.
"Српска не би одлучивала ни о чему. Ми имамо тренутно у Српској инвестициони циклус од 7,5 милијарди КМ. Да се питао Шмит, за све би морали чекати одлуку Сарајева, а то је препознао Милорад Додик. Он им је отео годину, годину и по времена, када су били најјачи и натјерао их да то вријеме потроше на гоњење њега. Он је био спреман да поднесе ту жртву, како би заштитио имовину Српске", наводи Ковачевић.
Република Српска
Ковачевић: Вукановићу, лажеш и у своје лажи увлачиш чак и сопствену породицу
Додаје да је Додик поднио личну жртву.
"Овај мандат је обиљежио најснажнији напад на Српску, али је Милорад Додик сву силину тог напада усмјерио на себе лично", додаје Ковачевић.
Коментаришући процес против предсједника Додика, Ковачевић додаје да је Додик поставио замку у коју су они одмах упали.
"20 година су се трудили да скину Милорада Додика, зато што су били свјесни да је он главна брана у томе да успију у намјери да Републике Српске нема. Година, из изборног циклуса, у циклус, нису успјели", каже Ковачевић, те додаје да је крајњи циљ свега био да нема Српске, а ни Милорада Додика.
Напомиње да је Додик знао да њихово вријеме истиче.
"Имовина Републике Српске је преживјела. Милорад Додик је и дан данас ту, а гдје је Кристијан Шмит, Мајкл Марфи? Колико су јаки ти који су покушали да сруше Републику Српску? Мени се чини да је Република Српска данас јача него икад. Видимо да је и Милорад Додик јачи него икад, неко кога народ и даље воли. Милорад Додик није на тој позицији предсједника, не зато што то није воља народа, него зато што је бранио Српску, али видимо да то не брине ни Нетанијахуа, ни Путина, ни Хегсета", додаје Ковачевић.
Додаје да ће цијела Српска да се развија само на боље.
Република Српска
Ковачевић: Божовић би да буде један од лидера Срба, а вријеђа српске жртве
"Када говоримо о инвестиционом циклусу, јасно је да је Српска довољно снажна да мимо свих редовних давања, има капацитета да одвоји још 7,5 милијарди у инвестиције, развој. Шта то значи? Боље услове живота сваког човјека у Српској. Ту је битна и још једна ствар - долазак Саве Минића на чело Владе Републике Српске. Чујем неке како кажу да би увели 13 пензију у Српској, то значи да неко ко има 500 КМ или 700 КМ то вам је раст пензије од 8,33 одсто. Знате колико је порасла пензија од када је Саво Минић на челу Владе? 14 одсто. Дакле то само звучи примамљиво, али ако узмете да је то скоро дупло мање повећање, од оног што је Минић обезбиједио за годину дана", каже Ковачевић.
Српска даје значајно више него ФБиХ за све категорије, каже Ковачевић.
"Када бисмо мјерили значај оног што су нам борци Српске дали, дали су нам понос, дали су нам Српску, наше симболе. Када бисмо нашим борцима дали цијели буџет, било би мало, за оно што су они дали за Српску", каже Ковачевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 д1
БиХ
1 седм1
Република Српска
1 седм4
Република Српска
1 седм17
Република Српска
2 ч4
Република Српска
15 ч3
Република Српска
17 ч0
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
38
11
38
11
33
11
30
11
29
Тренутно на програму