Додик обишао породицу Средић која се вратила у Омарску из Њемачке

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик обишао је породицу Средић, која се из Њемачке вратила у Омарску.
- Радост и славље у кући породице Средић, која се из Њемачке вратила у Омарску. Моја неизмјерна срећа у загрљају кумчета и њене сестре, којој је данас рођендан. Због осмијеха ових анђела вриједјело је борити се све ове године - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Радост и славље у кући породице Средић, која се из Њемачке вратила у Омарску.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 20, 2026
Моја неизмјерна срећа у загрљају кумчета и њене сестре, којој је данас рођендан.
Због осмијеха ових анђела вриједjело је борити се све ове године. pic.twitter.com/ipVgGed15d
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