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Додик обишао породицу Средић која се вратила у Омарску из Њемачке

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20.09.2026 16:57

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Додик обишао породицу Средић која се вратила у Омарску из Њемачке
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик обишао је породицу Средић, која се из Њемачке вратила у Омарску.

- Радост и славље у кући породице Средић, која се из Њемачке вратила у Омарску. Моја неизмјерна срећа у загрљају кумчета и њене сестре, којој је данас рођендан. Због осмијеха ових анђела вриједјело је борити се све ове године - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Омарска

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