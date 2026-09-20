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Нереди у Француској послије судара мотора и полицијског возила

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20.09.2026 17:26

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Нереди у Француској послије судара мотора и полицијског возила

Осам полицајаца је повређено, а пет особа ухапшено након сукоба полиције и више десетина младих у француском граду Сен-Пјер-де-Кор, преносе данас француски медији.

До сукоба и нереда је дошло послије судара мотоциклисте и полицијског аутомобила, пренио је Ртл.

Протеклу ноћ у Сен-Пјер-де-Кору, у близини Тура, обиљежило је насиље, а стотинак представника снага реда ангажовано је да би поново успоставило ред на улицама.

Сукоби су почели након полицијске интервенције ради заустављања уличне трке мотоцикала у близини тржног центра у четврти Рабатери.

“Током интервенције, полицијско возило је ударило у један од мотоцикала”, наводи се у саопштењу префектуре департмана Ендр и Лоара.

Након судара, мотоциклиста, који је задобио повреду ноге, али није био животно угрожен, пребачен је у болницу, а возач полицијског аутомобила је приведен.

Овај инцидент је покренуо нереде у том насељу, уз нападе пиротехничким средствима и постављање барикада све до 4 сата ујутру.

Како су навеле власти префектуре, полицајци су се нашли на мети десетина младих који су на њих бацали разне предмете, а више полицијских возила је оштећено или уништено, као и приватних аутомобила.

(телеграф)

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Тагови :

Француска

судар

Полиција

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