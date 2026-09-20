Нереди у Француској послије судара мотора и полицијског возила

Аутор:АТВ редакција
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Осам полицајаца је повређено, а пет особа ухапшено након сукоба полиције и више десетина младих у француском граду Сен-Пјер-де-Кор, преносе данас француски медији.
До сукоба и нереда је дошло послије судара мотоциклисте и полицијског аутомобила, пренио је Ртл.
Протеклу ноћ у Сен-Пјер-де-Кору, у близини Тура, обиљежило је насиље, а стотинак представника снага реда ангажовано је да би поново успоставило ред на улицама.
Сукоби су почели након полицијске интервенције ради заустављања уличне трке мотоцикала у близини тржног центра у четврти Рабатери.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Une nuit d’affrontements a éclaté à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), après une collision entre une moto et une voiture de police.
Une vingtaine de véhicules ont été incendiés. 8 policiers et un gendarme ont été blessés, et 5 personnes ont été interpellées.
Le policier au volant du véhicule impliqué dans la collision a été placé en garde à vue. (Le Parisien)— Cerfia (@CerfiaFR) September 20, 2026
“Током интервенције, полицијско возило је ударило у један од мотоцикала”, наводи се у саопштењу префектуре департмана Ендр и Лоара.
Након судара, мотоциклиста, који је задобио повреду ноге, али није био животно угрожен, пребачен је у болницу, а возач полицијског аутомобила је приведен.
Овај инцидент је покренуо нереде у том насељу, уз нападе пиротехничким средствима и постављање барикада све до 4 сата ујутру.
Како су навеле власти префектуре, полицајци су се нашли на мети десетина младих који су на њих бацали разне предмете, а више полицијских возила је оштећено или уништено, као и приватних аутомобила.
(телеграф)
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