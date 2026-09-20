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Незгода у кружном току код Ребровачке цркве, возило на боку

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20.09.2026 18:01

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Незгода у кружном току код Ребровачке цркве, возило на боку
Фото: АТV

Тешка саобраћајна незгода догодила се данас у Бањалуци када је возило, из још непознатих разлога, завршило на боку.

До несреће је дошло у кружном току код Ребровачке цркве.

"Данас око 16.35 часова на кружном току Ребровац догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице М. К., које је управљало путничким возилом марке „Волво“. Наведено лице је задобило тјелесне повреде", речено је из полиције за АТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ребровац

Кружни ток

Бањалука

удес

Саобраћајна несрећа

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