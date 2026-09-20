Незгода у кружном току код Ребровачке цркве, возило на боку

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се данас у Бањалуци када је возило, из још непознатих разлога, завршило на боку.
До несреће је дошло у кружном току код Ребровачке цркве.
"Данас око 16.35 часова на кружном току Ребровац догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице М. К., које је управљало путничким возилом марке „Волво“. Наведено лице је задобило тјелесне повреде", речено је из полиције за АТВ.
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