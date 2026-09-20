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Изгубљен још један живот: Преминуо мотоциклиста који је повријеђен у саобраћајној несрећи

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20.09.2026 16:12

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Мушкарац Х.С. (1960), који је учествовао у јучерашњој саобраћајној несрећи код Брадине, преминуо је од посљедица повреда.

До саобраћајне несреће је дошло на магистралном путу М-17, на дионици Коњиц-Брадина.

Због тежине судара на овој дионици је јуче дошло до обуставе саобраћаја.

У саобраћајној несрећи су учествовали аутомобил и мотоцикл.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Коњиц

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