Изгубљен још један живот: Преминуо мотоциклиста који је повријеђен у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Х.С. (1960), који је учествовао у јучерашњој саобраћајној несрећи код Брадине, преминуо је од посљедица повреда.
До саобраћајне несреће је дошло на магистралном путу М-17, на дионици Коњиц-Брадина.
Због тежине судара на овој дионици је јуче дошло до обуставе саобраћаја.
У саобраћајној несрећи су учествовали аутомобил и мотоцикл.
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