Logo

Минић: Одговорна дипломатија доноси нам подршку три велике свјетске силе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 16:27

Коментари:

1
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да је Република Српска данас кренула путем великог економског напретка, а да одговорна дипломатија доноси нове инвестиције, сигурност и подршку три велике свјетске силе.

"Тај пут не смијемо зауставити!", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је са предизборне трибине у Доњем Жабару поручио да зато грађани 4. октобра бирају напредак, стабилност и снажну Републику Српску.

"Кад видим подршку мог народа у Доњем Жабару, срце ми је пуно, јер добро знамо за шта смо се борили, колику жртву смо поднијели и да због нараштаја који долазе морамо истрајати. Из Доњег Жабара смо у септембру 1995. године, предвођени Марком Стевановићем, кренули у одбрану западне Крајине", навео је Минић.

Он је додао да се многи његови другари нису се вратили и да Посавина зна колики је тај бол и да су се жртвовали да би српски народ живио.

Минић је навео да је одавде отишао са још неколико сабораца 7. септембра на Гламоч и на Грахово, а да је 8. и 9. септембра био пробој.

"Тачно су знали кад долазимо, и ова сва екипа која је била у батаљону Маркице Стевановића изгинула је то јутро. Сви моји другари, знате их. Зашто? Па имали су авионе, хеликоптере, имали су све да нас побију. И што нас је напала толика сила? Је ли можда да исправе линију? Не, него да нас униште. И сваки пут иду само да нас униште", рекао је Минић.

Он је додао да зато Република Српска мора имати јаке партнере у свијету.

"Морамо имати овдје њихов капитал, морамо имати дипломатске везе, морамо имати стабилну Републику Српску", нагласио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

СНСД

Избори 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Имаћемо 35 посланика, славићемо побједе Минића и Цвијановић

5 ч

16
Додик био кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића

Република Српска

Додик у Градишци: Чувамо своју вјеру, традицију и српски идентитет

5 ч

2
в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Република Српска

Шобот најавио: Станови за младе љекаре у Бањалуци и Требињу

5 ч

1
Иницијатива о проглашењу Бањалуке главним градом и Пала пријестоницом

Република Српска

Иницијатива о проглашењу Бањалуке главним градом и Пала пријестоницом

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Елиминисан командант специјалне јединице Хамаса

17

42

Индија пред тешким избором: Руска нафта или америчке царине?

17

26

Нереди у Француској послије судара мотора и полицијског возила

17

13

Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ

17

07

Јегуља постала злато на црном тржишту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима