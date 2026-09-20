Минић: Одговорна дипломатија доноси нам подршку три велике свјетске силе

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да је Република Српска данас кренула путем великог економског напретка, а да одговорна дипломатија доноси нове инвестиције, сигурност и подршку три велике свјетске силе.
"Тај пут не смијемо зауставити!", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Кад видим подршку мог народа у Доњем Жабару, срце ми је пуно, јер добро знамо за шта смо се борили, колику жртву смо поднијели и да због нараштаја који долазе морамо истрајати.— Саво Минић (@minic_savo) September 20, 2026
Из Доњег Жабара смо у септембру 1995. године, предвођени Марком Стевановићем, кренули у одбрану западне… pic.twitter.com/Zb1NFR54kh
Он је са предизборне трибине у Доњем Жабару поручио да зато грађани 4. октобра бирају напредак, стабилност и снажну Републику Српску.
"Кад видим подршку мог народа у Доњем Жабару, срце ми је пуно, јер добро знамо за шта смо се борили, колику жртву смо поднијели и да због нараштаја који долазе морамо истрајати. Из Доњег Жабара смо у септембру 1995. године, предвођени Марком Стевановићем, кренули у одбрану западне Крајине", навео је Минић.
Он је додао да се многи његови другари нису се вратили и да Посавина зна колики је тај бол и да су се жртвовали да би српски народ живио.
Минић је навео да је одавде отишао са још неколико сабораца 7. септембра на Гламоч и на Грахово, а да је 8. и 9. септембра био пробој.
"Тачно су знали кад долазимо, и ова сва екипа која је била у батаљону Маркице Стевановића изгинула је то јутро. Сви моји другари, знате их. Зашто? Па имали су авионе, хеликоптере, имали су све да нас побију. И што нас је напала толика сила? Је ли можда да исправе линију? Не, него да нас униште. И сваки пут иду само да нас униште", рекао је Минић.
Он је додао да зато Република Српска мора имати јаке партнере у свијету.
"Морамо имати овдје њихов капитал, морамо имати дипломатске везе, морамо имати стабилну Републику Српску", нагласио је Минић.
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