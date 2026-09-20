Додик у Градишци: Чувамо своју вјеру, традицију и српски идентитет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Градишци сам имао част да будем кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића, у години када обиљежавамо и 160 година од изградње првог православног храма у овом граду, наводи лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Посебно ми је драго када видим оволико народа окупљеног око наше Цркве, наших храмова, празника и светковина. То показује да чувамо своју вјеру, традицију и српски идентитет", поручује Додик и додаје:
"А када међу окупљенима видим много младих и дјеце, онда знам да ће све оно што су нам преци оставили бити сачувано и пренесено будућим генерацијама".
У Градишци сам имао част да будем кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића, у години када обиљежавамо и 160 година од изградње првог православног храма у овом граду.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 20, 2026
Посебно ми је драго када видим оволико народа окупљеног око наше Цркве, наших храмова,… pic.twitter.com/cxb07r2Nry
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму