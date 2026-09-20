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Додик у Градишци: Чувамо своју вјеру, традицију и српски идентитет

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20.09.2026 12:25

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Додик био кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића
Фото: X/Milorad Dodik

У Градишци сам имао част да будем кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића, у години када обиљежавамо и 160 година од изградње првог православног храма у овом граду, наводи лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Посебно ми је драго када видим оволико народа окупљеног око наше Цркве, наших храмова, празника и светковина. То показује да чувамо своју вјеру, традицију и српски идентитет", поручује Додик и додаје:

"А када међу окупљенима видим много младих и дјеце, онда знам да ће све оно што су нам преци оставили бити сачувано и пренесено будућим генерацијама".

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Тагови :

Милорад Додик

Градишка

освештање храма

кум

Република Српска

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