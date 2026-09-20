Ухапшен Амир Пашић Фаћо: Пријавила га Бењамина Карић

Аутор:АТВ редакција
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Амир Пашић Фаћо је ухапшен данас у Сарајеву, сазнаје Аваз.
За њим је била, како сазнаје овај портал, расписана потрага и како га полиција није нашла на кућној адреси, он се у присуству свог адвоката Никице Гржића јавио у ПУ Ново Сарајево.
Он је задржан у просторијама МУП-а КС, а сутра ће сутра дати изјаву пред поступајућом тужитељицом.
Фаћу је за психичко насиље пријавила Бењамина Карић (СДП), начелница Новог Сарајева.
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