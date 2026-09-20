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Ухапшен Амир Пашић Фаћо: Пријавила га Бењамина Карић

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20.09.2026 18:28

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Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Амир Пашић Фаћо је ухапшен данас у Сарајеву, сазнаје Аваз.

За њим је била, како сазнаје овај портал, расписана потрага и како га полиција није нашла на кућној адреси, он се у присуству свог адвоката Никице Гржића јавио у ПУ Ново Сарајево.

Он је задржан у просторијама МУП-а КС, а сутра ће сутра дати изјаву пред поступајућом тужитељицом.

Фаћу је за психичко насиље пријавила Бењамина Карић (СДП), начелница Новог Сарајева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Амир Пашић Фаћо

Сарајево

Бењамина Карић

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