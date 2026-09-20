Олакшан приступ лијечењу онколошких и хематолошких пацијената

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Терапије онколошким и хематлошким пацијентима у Херцеговини биће доступне у новој требињској Болници, а превоз на терапије бесплатно ће им обезбиједити болница.
Ово је једна од значајнијих новина, која ће свим онколошким пацијентима који су до сада морали да иду у веће центре итекако значити, каже директор Недељко Ламбета.
"Само први одлазак кад се морају регистровати иду горе, а све остале терапије било то два, пет или шест циклуса ће се спроводити у Требињу. Нажалост, тих пацијената је највише. Сви онколошки пацијенти који немају могућност доласка, који плаћају превоз ми ћемо им бесплатно омогућити долазак и повратак", рекао је Недељко Ламбета, директор ЈЗУ болница „Свети архиђакон Стефан- 9 јануар“.
Требињска болница и УКЦ Републике Српске проширују сарадњу и на неурохирургију, ортопедију и даљи развој кардиологије. Прве неурохирурше интервенције, као и имунохистохемија у новој требињској Болници почеће у наредних мјесец дана. A док се проширују услуге, ради се и на томе да у Требињу и Бањалуци буде више љекара. Један од планова је изградња станова за дефицитарне кадрове.
"Сала за интервентну кардиологију функционише фантастично. Имамо 24 сата приправност. Већ смо урадили читав низ интервенција. Управо на тим темељима смо дошли до једном заједничког пројекта који ће се спровести у Требињу и Бањалуци, а представља изградњу објеката станоградње за дефицитарне кадрове, младе брачне парове, младе љекаре", рекао је Никола Шобот, директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Идеја је да са градском управом 2027. години распишемо конкурс, постојаће одређена правила како би ти млади људи могли да аплицирају и да добију стан по повољнијим условима", рекао је Недељко Ламбета, директор ЈЗУ болница „Свети архиђакон Стефан- 9 јануар“.
А да нова болница мијења могућности за младе љекаре, каже специјализант васкуларне хирургије Марије Мишковић. Након што је Медицински факултет у Фочи завршила прије рока, своју специјализацију наставља у Требињу.
"Нова болница је пружила велике могућности, с тим да ја не морам да идем у друге установе у Србији или Српској да обављам специјализацију него могу овдје у матичној установи", рекла је Марија Мишковић, специјализант васкуларне хирургије.
У требињској болници тренутно ради 48 специјалиста, у помоћ пристижу и колеге из Бањалуке и Београда. У следећој години очекује се повратак са специјализације још око 20 нових љекара.
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