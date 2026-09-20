Храм Христа Спаситеља у Доњем Брезику мјесто саборности

Аутор:Сања Трифковић
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Дан је ово који се дуго чекао. Мјесто гдје ће вјерни народ Доњег Брезика али и околних мјеста моћи да дође по благослов, да се помоли и нађе духовни мир. Данас у срцима свих вјерника са овог подручја радост.
„Предиван осјећај, нека смо доживјели и ово. Пуно вам хвала и вама што сте дошли и свима свима све најбоље, стварно љепота. Овдје смо увијек, и то смо доживјели, из далека смо, од Травника, али сад смо ту. Хвала Богу сад имамо свој храм, близу смо".
„Тако је фино, тако сам одушевљени што смо успјели данас да стигнемо. Стигла саму петак вече из Швајцарске, ми смо од Лопара, из Јабланице и баш нам је драго што смо овдје на овом скупу. Баш сам одушевљена“.
„Драго нам је, од срца смо одлучили да дођемо овдје да мало видимо и нашег народа и пријатеље и све и драго нам је што је баш данас овај догађај“, кажу грађани.
У ова тешка времена саборност и окупљање око цркве даје наду да ће се све препреке превазићи. Зато је важно да свак допринесе колико може да светиње попут ове буду на радост и спасење свима људима.
„Нека сте Богом благословени сви који сте учествовали у овоме добром дјелу и од стране власти о од стране градске власти овде дистрикта Брчко и свих вас који сте помагали да храм буде освећен и предат народу и српској цркви православној на богослужење“, рекао је Фотије, митрополит зворничко-тузлански.
Значајан је ово дан, не само за мјештане Доњег Брезика, већ и за све вјернике на простору Брчког.
„Кроз сарадњу са СПЦ овдје показујемо да смо итекако привржени нашим коријенима, идентитету, гдје СПЦ сигурно заузима и централно мјесто. Ми ћемо и даље наставити да помажемо изградњу и обнову храмова на простору Брчког управо са једним циљем, а мислимо да сва ова криза са којом се генерално суочавамо на овим просторима није само економска и политичка, она је прије свега духовна криза и морална и ово је начин да кроз обнову наше религиозности дођемо до једног моралнијег друштва које ће омогућити квалитетнији живот", каже Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта.
„Треба свако од нас да прихвати да нас црква окупља, да смо ту сви једнаки, да смо јединствени и да требамо кад су у питању наши храмови, наше светиње, да водимо бригу око тога на сваки могући начин, институционално ко је у прилици, ко није вјерујући, другим неким прилогом, једноставно мислим да овај број људи данас, које смо могли видјети, показује управо ово о чему говорим", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Храм је византијског стила, са четири куполе и једном централном, и звоником висине 36 метара. Градња самог храма трајала је око 200 дана, а у њега је уграђено 300 000 комада ситне цигле али оно најважније вјера, нада и љубав. 18 година је од почетка градње и ово је источна капија града Брчког. У оквиру парохијског дома и црквеног дворишта граде се и амбуланта и вртић што показује опредјељеност и локане заједнице и РС да се људима на овим просторима створе што бољи услови за живот и останак.
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