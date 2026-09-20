Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Алтернатива за Њемачку (АФД) Алис Вајдел огласила се након објављивања резултата избора у двије њемачке савезне покрајине, на којима је њена странка остварила другу узастопну побједу.
„Замијенили смо ЦДУ као народну странку“, рекла је Вајдел.
Она тврди да је Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) толико слаба управо зато што одбија сарадњу с АФД-ом.
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„Бирачи су досљедно бирали опцију десног центра. ЦДУ је одавно могао да формира владу с АФД-ом, како на покрајинском, тако и на савезном нивоу. Људи желе политичке промјене и Фридрих Мерц мора из тога извући неопходне закључке. Наш циљ је, наравно, да водимо дугорочне коалиционе преговоре с ЦДУ-ом, али ни по коју цијену нећемо правити компромисе са својим принципима“, додала је она.
Вајдел је поново споменула потребу за руским гасом.
„Поново нам требају фосилна горива“, рекла је Вајдел у емисији „Берлинер рунде“.
„Руски гас?“, прекинула ју је модераторка Дијана Цимерман.
„Наравно! То је наш пословни модел деценијама, зато нам је потребан мировни споразум.“
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Према пројекцијама, АФД ће освојити 16 одсто гласова у Берлину, што је њен најбољи резултат икада на изборима за покрајински парламент. То ће је учинити трећом најјачом странком у Берлину послије Ди Линкеа (25,3 одсто) и ЦДУ-а (19,1 одсто).
У Мекленбургу АФД, према тренутним резултатима (37,9 одсто), односи побједу испред СПД-а (35,7 одсто) и прекида 28-годишњу владавину те странке.
АФД је претходно остварио побједу на изборима у покрајини Саксонија-Анхалт, гдје је освојила 43,8 одсто гласова.
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