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Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!

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20.09.2026 20:35

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Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!
Фото: Tanjug / AP / Fabian Sommer

Лидер Алтернатива за Њемачку (АФД) Алис Вајдел огласила се након објављивања резултата избора у двије њемачке савезне покрајине, на којима је њена странка остварила другу узастопну побједу.

„Замијенили смо ЦДУ као народну странку“, рекла је Вајдел.

Она тврди да је Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) толико слаба управо зато што одбија сарадњу с АФД-ом.

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„Бирачи су досљедно бирали опцију десног центра. ЦДУ је одавно могао да формира владу с АФД-ом, како на покрајинском, тако и на савезном нивоу. Људи желе политичке промјене и Фридрих Мерц мора из тога извући неопходне закључке. Наш циљ је, наравно, да водимо дугорочне коалиционе преговоре с ЦДУ-ом, али ни по коју цијену нећемо правити компромисе са својим принципима“, додала је она.

Вајдел је поново споменула потребу за руским гасом.

„Поново нам требају фосилна горива“, рекла је Вајдел у емисији „Берлинер рунде“.

„Руски гас?“, прекинула ју је модераторка Дијана Цимерман.

„Наравно! То је наш пословни модел деценијама, зато нам је потребан мировни споразум.“

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Према пројекцијама, АФД ће освојити 16 одсто гласова у Берлину, што је њен најбољи резултат икада на изборима за покрајински парламент. То ће је учинити трећом најјачом странком у Берлину послије Ди Линкеа (25,3 одсто) и ЦДУ-а (19,1 одсто).

У Мекленбургу АФД, према тренутним резултатима (37,9 одсто), односи побједу испред СПД-а (35,7 одсто) и прекида 28-годишњу владавину те странке.

АФД је претходно остварио побједу на изборима у покрајини Саксонија-Анхалт, гдје је освојила 43,8 одсто гласова.

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Тагови :

Алис Вајдел

АфД

Њемачка

Фридрих Мерц

ЦДУ/ЦСУ

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