Изборне пројекције: АфД води у Мекленбург-Западној Померанији, "Љевица" у Берлину

Аутор:АТВ редакција
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Прве изборне пројекције из Њемачке указују на побједу Алтернативе за Њемачку (АФД) у савезној покрајини Мекленбург-Западна Померанија, гдје их тијесно слиједи Социјалдемократска странка (СПД). У Берлину, према истим прогнозама, побједу односи странка Љевица, пише „Шпигл“.
Према првим прогнозама објављеним након затварања биралишта, АФД је на путу да постане најјача снага у парламенту покрајине Мекленбург-Западна Померанија. Социјалдемократи су, према истим подацима, на другом мјесту и биљеже тек незнатан заостатак.
Истовремено су одржани и избори за Представнички дом Берлина. Прве излазне анкете у главном граду Њемачке предвиђају побједу странке Љевица (Ди Линке). Коначни резултати за обје савезне покрајине биће познати након пребројавања свих гласова.
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