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Елиминисан командант специјалне јединице Хамаса

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20.09.2026 17:45

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Елиминисан командант специјалне јединице Хамаса
Фото: Танјуг/АП

Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ саопштиле су да су у Појасу Газе елиминисале команданта "Нухбе", специјалне јединице Хамаса, и два члана ове јединице умијешана у напад на Израел у октобру 2023. године.

"ИДФ и ИСА /Израелска безбједносна агенција/ елиминисале су двојицу терориста који су се инфилтрирали у Израел 7. октобра и команданта групе `Нухба`", наводи се у саопштењу.

ИДФ је идентификовао команданта "Нухбе" као Басира ел Барша.

Чланови Хамаса оптужени су за напад на војнике ИДФ-а и покушаје да обнове борбене способности Хамаса у Гази.

Израелске снаге су саопштиле да су користиле прецизну муницију и осматрање из ваздуха да би ублажиле штету по цивиле.

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Тагови :

Хамас

Израел

Појас Газе

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