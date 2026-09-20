Елиминисан командант специјалне јединице Хамаса

Аутор:АТВ редакција
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Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ саопштиле су да су у Појасу Газе елиминисале команданта "Нухбе", специјалне јединице Хамаса, и два члана ове јединице умијешана у напад на Израел у октобру 2023. године.
"ИДФ и ИСА /Израелска безбједносна агенција/ елиминисале су двојицу терориста који су се инфилтрирали у Израел 7. октобра и команданта групе `Нухба`", наводи се у саопштењу.
ИДФ је идентификовао команданта "Нухбе" као Басира ел Барша.
Чланови Хамаса оптужени су за напад на војнике ИДФ-а и покушаје да обнове борбене способности Хамаса у Гази.
Израелске снаге су саопштиле да су користиле прецизну муницију и осматрање из ваздуха да би ублажиле штету по цивиле.
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