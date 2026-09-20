Фудбалери Борца 15. пут заредом савладали Широки Бријег

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца 15. пут заредом савладали су Широки Бријег! У данашњем дуелу 8. кола Wwin лиге Босне и Херцеговине славили су на Пецари резултатом 3:2.
Борац нема редовнију „муштерију“ од Широког Бријега. За разлику од неколико посљедњих утакмица, у којима Широки Бријег није пружао озбиљнији отпор Борцу, данас смо гледали веома узбудљиву утакмицу с доста преокрета.
Лука Јуричић је довео Борац у вођство у 28. минуту, а само четири минута касније исти играч постиже и други гол. Међутим, он је поништен након ВАР интервенције.
Прво полувријеме завршено је вођством гостију резултатом 1:0, а онда је услиједило невјероватних 12 минута од 51. до 63.
У том периоду видјели смо чак четири поготка. Прво је Широки Бријег изједначио голом Давида Виргилија, да би у 58. минуту Себастијан Ерера из слободног ударца вратио предност Борцу.
У наредном нападу Широки Бријег је поново изједначио поготком Филипа Матића, али је млади Матеј Декет у 63. минуту погодио за вођство Борца 3:2.
Након тога, услиједио је очекивани пад темпа игре. Актери с обје стране су се „истрошили“, па смо гледали мање узбуђења у завршници сусрета.
Остало је 3:2 за госте из Бање Луке, чиме је продужен невјероватан низ од 15 узастопних утакмица у којима су савладали Широки Бријег.
Борац се овом побједом приближио Зрињском на само два бода заостатка, док Широки Бријег остаје на петој позицији.
У наредном колу Борац ће дочекати БСК из Бање Луке, док ће Широки Бријег на гостовање Вележу.
(Кликс)
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