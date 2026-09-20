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Бившег репрезентивца Енглеске прегазио ваљак

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20.09.2026 14:24

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Бивши енглески репрезентативац Андрос Таунзенд доживео је бизарну незгоду током загријавања на полувремену утакмице тајландске лиге између Прачуапа и Патанија, када га је ударио моторни ваљак за одржавање терена и прешао му преко ногу готово до струка.
Фото: X/printscreen

Бивши енглески репрезентативац Андрос Таунзенд доживео је бизарну незгоду током загријавања на полувремену утакмице тајландске лиге између Прачуапа и Патанија, када га је ударио моторни ваљак за одржавање терена и прешао му преко ногу готово до струка.

Бивши репрезентативац Енглеске и некадашњи фудбалер Тотенхема припремао се са саиграчима из Прачуапа на полувремену утакмице против Патанија, када је дошло до бизарног инцидента.

Таунзенд је изашао из простора предвиђеног за загријавање како би покушао да пошаље лопту саиграчу. Међутим, није примјетио да му се иза леђа приближава моторни ваљак за одржавање терена којим је управљао радник стадиона.

Ваљак је ударио фудбалера и оборио га на земљу, а затим прешао преко његових ногу готово до струка. Возач је одмах искочио из возила и покушао да подигне ваљак и ослободи Таунзенда. На срећу, Енглез је успио да устане и настави загријавање.

Још невјероватније, на крају се нашао и на терену. Ушао је у игру као резервиста у завршници меча, који је Прачуа добио резултатом 3:0.

Товнсенд се након утакмице огласио на Инстаграму и кроз шалу прокоментарисао читаву ситуацију.

"Испоставило се да гостовање Стоуку и није било тако лоше", написао је бивши фудбалер Тотенхема касније, нашаливши се на свој рачун, преноси Б92.

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Тагови :

ваљак прегазио особу

фудбалер

Енглеска

видео снимак

инцидент

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