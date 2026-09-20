Освештан Храм Христа Спаситеља у Доњем Брезику

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Доњи Брезик код Брчког данас је свечано освештан Храм Христа Спаситеља, чиме је након 18 година од почетка градње крунисан рад на подизању ове светиње.
Данашњем освештању храма кум је био предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, а свечаности су присуствовали и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, те градоначелник Брчког Синиша Милић.
Старјешина храма протојереј-ставрофор Вујадин Станишић подсјетио је да је храм грађен у византијском стилу димензија 27 са 17 метара, са четири споредне куполе висине по 17 метара, централном куполом од 25 метара и звоником високим 36 метара.
Станишић је рекао да је у храм уграђено око 300.000 комада цигле, али да је прије свега уграђена вјера, љубав и нада вјерног народа брчанског краја.
Због своје специфичне позиције на улазу у град из правца Семберије, вјерујући народ је ову светињу већ прозвао источном капијом Брчког, која симболично поздравља све добронамјерне људе који долазе у дистрикт.
На крају свечане церемоније, уз благослов Његовог високопреосвештенства митрополита зворничко-тузланског Фотија, уручене су архијерејске похвалнице заслужним појединцима који су дали велики допринос градњи овог храма, преноси Срна.
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