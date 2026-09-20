Трагедија у комуналном: Млади Томислав преминуо након несреће на послу

Аутор:АТВ редакција
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Витез је завијен у црно након вијести о смрти младог Томислава Звонара, рођеног 2003. године, који је преминуо 19. септембра од посљедица тешких повреда задобијених у несрећи на раду.
Несрећа се догодила протекле седмице у насељу Преочица код Витеза. Томислав је био запослен у Јавном комуналном предузећу „Витком“ д.о.о. Витез, пише Витешки.
Након несреће младићу је указана хитна медицинска помоћ, након чега је превезен у Кантоналну болницу Зеница. Љекари су се неколико дана борили за његов живот, али је, упркос њиховим напорима, подлегао тешким повредама.
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Надлежне институције до сада нису објавиле службене информације о околностима несреће, па није познато како је тачно дошло до трагедије на радном мјесту.
Томиславов прерани одлазак посебно је потресао његову породицу, пријатеље, радне колеге, али и бројне мјештане Витеза и Крушчице.
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