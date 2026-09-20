Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

Аутор:АТВ редакција
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Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су у недјељу послијеподне да су убиле нападача који је покушао аутомобилом да удари војнике распоређене у области Ганим, у сектору бригаде Менаше на Западној обали, пише „Џерусалим пост“.
Према наводима ИДФ-а, у покушају напада нико од војника није повријеђен.
🔴 IDF soldiers eliminated a terrorist who attempted to carry out a ramming attack against IDF soldiers operating in the Ganim area. No IDF injuries were reported.— Israel Defense Forces (@IDF) September 20, 2026
Инцидент се догодио само сат времена након другог напада на Западној обали, када је једна особа тешко рањена у пуцњави из возила код извора у близини насеља Неве Цуф, сјеверно од Рамале.
Према првим информацијама, нападач је из возила отворио ватру на Израелце који су се купали на извору Ајн Реја. У нападу је погођен мушкарац у тридесетим годинама, који се налазио у свом аутомобилу.
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