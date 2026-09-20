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Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

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20.09.2026 15:21

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Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су у недјељу послијеподне да су убиле нападача који је покушао аутомобилом да удари војнике распоређене у области Ганим, у сектору бригаде Менаше на Западној обали, пише „Џерусалим пост“.

Према наводима ИДФ-а, у покушају напада нико од војника није повријеђен.

Инцидент се догодио само сат времена након другог напада на Западној обали, када је једна особа тешко рањена у пуцњави из возила код извора у близини насеља Неве Цуф, сјеверно од Рамале.

Према првим информацијама, нападач је из возила отворио ватру на Израелце који су се купали на извору Ајн Реја. У нападу је погођен мушкарац у тридесетим годинама, који се налазио у свом аутомобилу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Израел

Терористички напад

исламисти

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