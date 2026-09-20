Мистериозни прстенови небеског тијела између Сатурна и Урана збуњују научнике

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Системи прстенова карактеристични су за џиновске планете Сунчевог система попут Јупитера, Сатурна, Урана и Нептуна. То је било уобичајено мишљење до 2013. године када је, на удаљености која је скоро 17 пута већа од оне између Земље и Сунца, откривено мало небеско тијело пречника око 250 километара.
То небеско тијело спада у категорију кентаура, око којег су астрономи открили два густа, мистериозна прстена, пише “ЕурекАлерт”. Кентаури су објекти у Сунчевом систему са веома нестабилним путањама.
Институт за астрофизику Андалузије је 2022. предводио посматрање помоћу Свемирског телескопа “Џејмс Веб” како би проучио те прстенове путем звјездане окултације, технике која мјери смањење свјетлости звијезде када објекат прође испред ње. Нова студија објављена у журналу “Сајенс адвансис”, први пут показује да је систем прстенова претрпио промјене у временском распону од само неколико година.
“Упоређивањем запажања телескопа Џејмс Веб са онима добијеним током других звјезданих окултација у посљедњој деценији, открили смо промјене у два прстена: док унутрашњи прстен показује значајно већу непрозирност, спољашњи прстен показује мању непрозирност”, објаснио је истраживач Института Пабло Сантос-Санз.
Друштво
Атмосфера Земље у августу имала више водене паре него икада у историји мјерења
Овакво неочекивано понашање указује на то да је систем прстенова око кентаура Харикла динамичан и да може бити подложан сложенијим физичким процесима него што се раније мислило.
До сада су научници сматрали прстенове око малих тијела у Сунчевом систему релативно стабилним. Промјене откривене код кентаура Харикла доводе у питање ово схватање и сугеришу да ови системи могу бити много динамичнији него што се раније мислило.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Свијет
21 ч0
Емисије
3 д0
Занимљивости
4 д0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д2
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
45
17
42
17
26
17
13
17
07
Тренутно на програму