Научници симулирају будућност цивилизација: Седам од десет сценарија завршава се колапсом

Аутор:АТВ редакција
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Фермијев парадокс поставља једноставно питање: ако постоје друге цивилизације у универзуму, зашто још нисмо успоставили контакт са њима? Научници који проучавају овај феномен, познат и као „Велика тишина“, најчешће нуде два објашњења, пише Science Alert .
Према ријечима Селије Бланко, ауторке нове студије на ову тему, прво објашњење је да је сама интелигенција изузетно ријетка. Друго, које су Бланко и њене колеге истражиле, јесте да технолошке цивилизације, чак и када се појаве, имају тенденцију да буду кратког вијека. Разлози су еколошки колапс, сукоби или друге системске нестабилности.
Међутим, самоуништење не мора да значи потпуно изумирање. Бланков тим полази од идеје да би универзум могао бити испуњен технолошким цивилизацијама које се развијају, пропадају и обнављају, са дугим периодима технолошке стагнације између ових циклуса. Ако је ова претпоставка тачна, могла би да објасни космичку тишину у којој се налазимо. На крају крајева, човјечанство је способно за свемирску комуникацију тек око сто година.
Ова идеја долази из новог модела који симулира десет различитих сценарија могуће технолошке будућности Земље током наредних 1.000 година. Сценарији се разликују у управљању, доступности ресурса и отпорности. Они се крећу од релативно стабилног и егалитарног „златног доба“ до друштава под огромним притиском због несташице ресурса или технолошких ризика.
Научници описују „Златно доба“ као стабилно, егалитарно друштво са обилним ресурсима, у коме технологија напредује без колапса. Сценарио „Ван Едена“ приказује децентрализовано друштво гдје људи и машине живе у хармонији са природом. „Уробор“ је хијерархијска цивилизација која се стално шири, урушава и поново расте, а ови циклуси заправо јачају културу и чине је стабилнијом. „Земља земље“ описује културу са малим утицајем на животну средину, ограничену еколошким границама. У почетку бележи технолошки раст, али затим пролази кроз честе и дубоке падове и опоравке. Шест других примјера наведено је у цијелој студији.
Истраживачи су спровели 200 симулација за сваки сценарио. Цивилизације су се развијале све док им нису понестали ресурси или их није погодио неки случајни егзистенцијални ризик, попут еколошке катастрофе или технолошког квара, који би изазвао колапс. Након тога, нека друштва су се могла опоравити. Опоравак је зависио од количине сачуване технологије и ресурса и брзине којом је заједница могла да се обнови.
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Проценат времена у којем цивилизација остаје технолошки активна је оно што истраживачи називају њеним „радним циклусом“. Ови циклуси су драматично варирали током симулираних будућности, у распону од око 38 процената до 100 процената времена. Два сценарија – „Златно доба“ и „Ван Едена“ – никада нису доживела колапс током симулација. С друге стране, седам од десет сценарија је пропало сваки пут када су покушани. На пример, „Живот на Земљи“ је имао радни циклус од само 38 процената, док је „Уроборос“ прошао кроз фазе пада и опоравка, али је одржао знатно већи радни циклус од 87 процената.
Развој технолошке цивилизације, дакле, не мора бити једносмеран пут од каменог доба до свемирских летова или од напредне технологије до изумирања. Умјесто тога, може се састојати од повремених фаза активности и стагнације. Ово је важно за потрагу за ванземаљском интелигенцијом, јер астрономи морају да забиљеже сигнал цивилизације тачно у вријеме када је он детектован.
Истраживачи су увели термин „ефективно трајање детекције“. Ово је прилагођавање добро познате Дрејкове једначине, која се користи за процјену броја цивилизација у Млијечном путу које можемо да детектујемо. Прилагођавање узима у обзир периоде када је цивилизација технолошки неактивна.
Ако цивилизација, на примјер, потроши само 40 процената свог времена производећи технологију која се може детектовати, њен „прозор“ детекције је знатно мањи него код цивилизације која стално емитује сигнале током истог укупног животног вијека. Ако су двије цивилизације повремено активне, вјероватноћа да ће се њихови активни периоди поклопити може постати веома мала. Ово нуди нови начин размишљања о Фермијевом парадоксу и очигледном недостатку ванземаљских сигнала упркос огромној старости и величини универзума.
Модел такође нуди практичну лекцију за Земљу. Од свих тестираних параметара, два су досљедно имала највећи утицај на то да ли су цивилизације остале активне: брзина којом су ресурси трошени и количина ресурса коју су могле да обнове након колапса. Мале промјене око одређених прагова могле би да изазову несразмерно велике промјене у дугорочној отпорности.
Ово указује на веома конкретне потезе: смањење потрошње ресурса, очување знања и инфраструктуре и олакшавање обнове за будуће генерације након катастрофе. Аутори предлажу рјешења која обухватају све, од децентрализоване инфраструктуре до постапокалиптичних „комплета за опоравак“.
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Да ли човјечанство заиста постаје мање интелигентно?
То би били пажљиво одабрани репозиторијуми кључног знања о пољопривреди, медицини, енергетици и комуникацијама, осмишљени да убрзају реконструкцију. Као одличан примјер наводе Свјетску ризницу сјемена на Свалбарду.
Уз ову идеју долази и важна напомена. Симулације се заснивају на сценаријима замишљеним за Земљу и користе широке, поједностављујуће претпоставке, као што су линеарни технолошки раст и фиксне стопе исцрпљивања ресурса.
Све је засновано на људској организацији и структурама, а ванземаљска цивилизација би могла бити организована потпуно другачије, попут кошнице, на пример. Такође, ово је рад прије објављивања, што значи да још није прошао рецензију.
Ништа од овога није предвиђање да ће човјечанство пропасти и поново се уздићи, нити је доказ да ванземаљци постоје. То је промишљен мисаони експеримент који покушава да одговори на велико питање користећи оно што тренутно знамо.
Овај приступ нуди могуће објашњење зашто још нисмо остварили контакт са ванземаљцима и заснива се на разумљивим претпоставкама. Истраживање је објављено на платформи arXiv .
(индекс)
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